人気インフルエンサー・ときちゃん、ラフなタンクトップから美乳チラ見せ！ | RBB TODAY

8月29日に扶桑社より発売されるグラビアインフルエンサー・ときちゃんの2nd写真集のタイトルが『ときちゃんネイキッド！』に決定。あわせて、表紙およびイメージカットが公開された。

同作の撮影は台湾で行われた。大自然の中での全裸カットや、葉のみをまとったショット、セクシーなランジェリー姿、ボリューム感のあるお尻のクローズアップなども収録。一方で、いつものジャージスタイルで豪快に飲む“素の表情”もおさめられ、多彩な魅力を見せている。

ときちゃん2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（C）扶桑社

カバー写真には、台湾の商店内で撮影されたカットを採用。薄手のタンクトップのすき間からキュートな谷間がのぞき、スポーティーなグリーンのショートパンツからは、しなやかな太ももがあらわになる。

発売記念として、9月5日19時30分からネットサイン会の開催も決定。同イベント限定の特典も用意される予定だ。