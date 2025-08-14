人気インフルエンサー・ときちゃん、ラフなタンクトップから美乳チラ見せ！ | RBB TODAY

人気インフルエンサー・ときちゃん、水着のホックを外したバックショットを披露 | RBB TODAY
ときちゃんはSNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーで、2nd写真集が8月に発売され、台湾での撮影やセクシーなショットを公開している。
人気インフルエンサー・ときちゃん、大自然の中で“すっぽんぽん”に！2nd写真集が8月29日発売 | RBB TODAY
グラビアインフルエンサー・ときちゃんの2nd写真集が8月29日に発売決定。初の海外ロケで台湾・台南のリゾートで撮影し、史上最速のすっぽんぽんカットも収録予定。大自然の中で全裸になり葉っぱだけを身にまとうなど意欲的な作品に仕上がった。
8月29日に扶桑社より発売されるグラビアインフルエンサー・ときちゃんの2nd写真集のタイトルが『ときちゃんネイキッド！』に決定。あわせて、表紙およびイメージカットが公開された。
同作の撮影は台湾で行われた。大自然の中での全裸カットや、葉のみをまとったショット、セクシーなランジェリー姿、ボリューム感のあるお尻のクローズアップなども収録。一方で、いつものジャージスタイルで豪快に飲む“素の表情”もおさめられ、多彩な魅力を見せている。
カバー写真には、台湾の商店内で撮影されたカットを採用。薄手のタンクトップのすき間からキュートな谷間がのぞき、スポーティーなグリーンのショートパンツからは、しなやかな太ももがあらわになる。
発売記念として、9月5日19時30分からネットサイン会の開催も決定。同イベント限定の特典も用意される予定だ。