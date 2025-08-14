松坂大輔、本日の『熱闘甲子園』に登場！斎藤佑樹と共に“高校野球”を熱く語る | RBB TODAY

14日夜11時10分から放送される『熱闘甲子園』（テレビ朝日系）に、元プロ野球選手の松坂大輔が出演する。

同番組は現在、第107回全国高等学校野球選手権大会の熱戦を連日放送している。日々生まれる熱いプレーはもちろん、球児や周囲の人々の思いも取材している。アルプススタンドで球児を応援する人たちの姿を描いた“あふれる夢中”や、悔しさを抱えながら甲子園をあとにする球児たちを捉えた“夏跡”など、さまざまな角度から“夏の甲子園”を連夜報じている。

松坂は1998年に横浜高校で春夏連覇を果たし、夏の甲子園決勝ではノーヒットノーランを達成。“平成の怪物”と呼ばれた伝説的な選手だ。昨年の『熱闘甲子園』で斎藤佑樹との初共演を果たし、今回も同番組で本格的な野球談義を展開する予定だ。夏の甲子園を制したエースが語る高校野球への思いに注目が集まる。