広陵高校、甲子園大会への出場を辞退 | RBB TODAY

10日、公益財団法人日本高等学校野球連盟（以下、高野連）は公式サイトで、第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵高校の出場辞退を発表した。

この日、高野連は「第107回全国高校野球選手権大会 代表校の出場辞退について」と題し、「広陵高校から本日10日、出場辞退の申し出があり、大会本部として了承しました。」と報告した。続けて「このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました」とした。

また、今後の対応については「大会主催者として、日本高等学校野球連盟と朝日新聞社は、暴力やいじめ、理不尽な上下関係の撲滅に向けて、引き続き努力して参ります。」と述べた。今回の辞退により、広陵高校の2回戦の試合予定だった大会第9日（8月14日）第4試合については、「津田学園高校（三重）の不戦勝となります」と説明した。

広陵高校をめぐっては、今年1月に野球部内で暴力行為があったとの情報がSNS上で拡散され、同大会の開幕前から批判が寄せられていた。また、広陵高校は7日に行われた旭川志峯高校との1回戦に勝利していた。

※高野連「第107回全国高校野球選手権大会 代表校の出場辞退について」



