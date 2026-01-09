 齋藤飛鳥、『東カレ』麻布特集表紙に登場！ビジュアル先行公開でラグジュアリーな装い披露 | RBB TODAY
齋藤飛鳥、『東カレ』麻布特集表紙に登場！ビジュアル先行公開でラグジュアリーな装い披露

齋藤飛鳥【写真：竹内みちまろ】
  • 齋藤飛鳥【写真：竹内みちまろ】

　8日、雑誌『東京カレンダー』の公式Xが更新され、1月21日発売の2026年3月号の表紙ビジュアルが先行公開された。表紙を飾るのは、元乃木坂46で女優の齋藤飛鳥だ。

　公開された表紙カットで齋藤は、深みのある色合いのドレスにグレーのジャケットを肩掛け。首元には大ぶりのゴールドチェーンネックレス、手元にはパールのミニバッグを合わせたラグジュアリーなスタイリングを披露している。温かみのある木目調の背景を背に、カメラを見つめて微笑む姿が印象的だ。

　同アカウントは、齋藤が同誌の表紙に登場するのは丸1年ぶりだと紹介。さらに「今回の撮影は、麻布台にあるラグジュアリーな雰囲気が漂う名店『YORONIKU TOKYO』へ！」と伝え、「豊かな表情に注目です」と、齋藤の多彩な一面をアピールしている。誌面では中面6ページにわたって特集が掲載されるという。なお、同号の特集テーマは「『麻布』のこれから。」。進化を続ける麻布エリアの最新事情に迫る一冊となっている。

　この投稿にファンからは、「飛鳥さん綺麗」「1年ぶりの東カレ表紙に心奪われました」「予約済みです」などの声が寄せられている。

《平木昌宏》

