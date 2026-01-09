今田美桜、年末年始CM放送回数ランキングで1位に！2位は綾瀬はるか、3位は横浜流星 | RBB TODAY

9日、株式会社エム・データは、2025年から2026年の年末年始にかけて東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMのタレントランキングを発表した。調査は2025年12月28日から2026年1月3日まで、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビの東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMを対象に実施している。

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

放送回数ランキングで1位に輝いたのは今田美桜だ。期間中の放送回数は518回（8745秒）を記録。昨年の14位から一気にトップへ躍進した。2位は綾瀬はるか、3位は横浜流星がランクインした。

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

起用社数ランキングでは、10社の今田美桜と賀来賢人が同率1位となった。今田美桜は昨年の5社から社数をダブルスコアに伸ばした。

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

上昇タレントランキングでは、池田エライザが2社から7社へと伸び、今田と並びトップに立った。