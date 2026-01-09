 今田美桜、年末年始CM放送回数ランキングで1位に！2位は綾瀬はるか、3位は横浜流星 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

今田美桜、年末年始CM放送回数ランキングで1位に！2位は綾瀬はるか、3位は横浜流星

エンタメ その他
注目記事
今田美桜【撮影：小宮山あきの】
  • 今田美桜【撮影：小宮山あきの】
  • 2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ
  • 2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ
  • 2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ
  • 2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ
  • 2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ
  • 2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

　9日、株式会社エム・データは、2025年から2026年の年末年始にかけて東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMのタレントランキングを発表した。調査は2025年12月28日から2026年1月3日まで、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビの東京地区地上波キー局で放送されたTV-CMを対象に実施している。

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

　放送回数ランキングで1位に輝いたのは今田美桜だ。期間中の放送回数は518回（8745秒）を記録。昨年の14位から一気にトップへ躍進した。2位は綾瀬はるか、3位は横浜流星がランクインした。

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ
2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

　起用社数ランキングでは、10社の今田美桜と賀来賢人が同率1位となった。今田美桜は昨年の5社から社数をダブルスコアに伸ばした。

2025年～2026年 年末年始のTV-CMタレントランキング（C）エム・データ

　上昇タレントランキングでは、池田エライザが2社から7社へと伸び、今田と並びトップに立った。


今田美桜、絶対領域あらわな“ミニ丈スタイル”で雰囲気がらり！ | RBB TODAY
画像
女性ファッション誌『sweet』（宝島社）の公式インスタグラムに、女優の今田美桜が登場。雰囲気異なるレアな姿を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/30/229043.html続きを読む »

今田美桜、ふわふわ＆弾力ボディ公開！ボディメイクのヒミツを明かす | RBB TODAY
画像
女優の今田美桜が10日発売のファッション誌『ar』1月号（主婦と生活社）で表紙を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/13/194513.html続きを読む »

東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 - 決戦 -

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
わたしの幸せな結婚
￥400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top