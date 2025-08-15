内田理央、仮面ライダー出演で親子関係激変！ | RBB TODAY

14日放送のバラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）に俳優の内田理央が出演。2014年に放送された「仮面ライダードライブ」でヒロインの詩島霧子役を務めたことをきっかけに、母との親子関係が激変したというエピソードを明かした。

この日のテーマは、8年ぶりとなる「仮面ライダー芸人」。仮面ライダーが好きなゲストたちが集い、トークを繰り広げた。MCの蛍原徹から「ライダー自体は詳しいの？」と尋ねられた内田は「うちの母が仮面ライダーファンで。昭和・平成（の仮面ライダー）は全部見ていて」と、母親が仮面ライダーファンだったことを明かした。続けて、内田は「自分がヒロインとして出演するときには母から“1番の親孝行だ！”って言われて。そこから親子関係がよくなった」と語った。

このエピソードを聞いた土田晃之が「それ以前何があったか聞きたいけどね」とコメントすると、スタジオは笑いに包まれた。