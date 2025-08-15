内田理央、仮面ライダー出演で親子関係激変！ | RBB TODAY

内田理央のウエディング姿が美しい！ 沖縄・読谷村でリゾ婚体験 | RBB TODAY
内田理央が5日、自身のインスタグラムを更新。美麗なウエディングショットを含む、沖縄旅行の様子を公開した。
内田理央、美背中大胆披露のホワイトドレスで登場！ | RBB TODAY
女優の内田理央が20日、都内にて開催された光美容器ブランド「Ulike（ユーライク）」の「Ulike 新製品発表会」に出演した。
14日放送のバラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）に俳優の内田理央が出演。2014年に放送された「仮面ライダードライブ」でヒロインの詩島霧子役を務めたことをきっかけに、母との親子関係が激変したというエピソードを明かした。
この日のテーマは、8年ぶりとなる「仮面ライダー芸人」。仮面ライダーが好きなゲストたちが集い、トークを繰り広げた。MCの蛍原徹から「ライダー自体は詳しいの？」と尋ねられた内田は「うちの母が仮面ライダーファンで。昭和・平成（の仮面ライダー）は全部見ていて」と、母親が仮面ライダーファンだったことを明かした。続けて、内田は「自分がヒロインとして出演するときには母から“1番の親孝行だ！”って言われて。そこから親子関係がよくなった」と語った。
このエピソードを聞いた土田晃之が「それ以前何があったか聞きたいけどね」とコメントすると、スタジオは笑いに包まれた。