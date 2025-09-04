藤井風、「徹子の部屋」に初出演！父から「岡山から出んでええ」と言われた過去を振り返る | RBB TODAY

8日に放送される『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に、藤井 風が初登場する。普段ほとんどテレビに出ることのない藤井が、じっくりと自身を語るトーク番組は今回が初となる。

同番組では、岡山県の小さな町で生まれ育った藤井について、父からは「岡山から出んでええ」と言われていたエピソードが紹介される。その言葉の真意を心に留め、努力を重ねた思いを語る。

世界的スターになった今も「新しいものを取り入れたい」と多様なジャンル、時代の曲を聴き込んでいる藤井。聴いた曲はすぐに演奏でき、また自身の中に取り込む。まさに「人間ジュークボックス」のような才能を持つ。かねてより藤井に興味津々だった黒柳徹子との、ありのままの語りにも注目だ。