村重杏奈、カッコ良すぎる革ジャン&サングラス姿に！仕事モード全開の投稿をファン絶賛 | RBB TODAY

7日、タレントの村重杏奈が自身の公式インスタグラムを更新。スタイリッシュな私服ショットを公開した。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開された写真は、石造りの建物を背景に撮影されたクールなカット。黒のサングラスに黒のレザージャケット、淡いブルーのデニムを合わせ、腕を組んで壁に寄りかかる姿や、風になびく髪を抑えたアンニュイな表情を見せている。

投稿では「今年は休む！と決めて、2日から休んでました！」と正月の過ごし方を報告。「最初はダラダラするの最高だったんですが、もうしっかりしたい！！となり」と、休息を経て仕事への意欲が湧いてきた心境を明かした。

この日は「少し早めに目覚ましをかけて家を綺麗にして、タンパク質のお弁当作って！ピシッと！バシッと！ジャケットを着て！ヒールを履いて！やってやるぞ！！と出勤！！」と気合い十分。自身の服装についても「ビシバシと決めたらお高めコーデとなりました！！気合い入ったな！！！！！！！！」とユーモアたっぷりに綴っている。

久々の仕事について「めちゃくちゃ気持ちよかったです！！！」と振り返った村重は、「忙しい中でたまにある休みが最高なのだと気づいた」「来年はダラダラする以外の予定も入れよう！！！と目標ができた！」と、新たな一年に向けて意気込みをつづった。

この投稿に対し、ファンからは「かっこいい女だよあんたは！私も見習いたい」「むらしげちゃんは黒いレザー服が似合いますね」「ドンドンカッコよくなって可愛くなるね」などのコメントが寄せられている。