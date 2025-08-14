 なぜ男性は不特定多数の女性にモテたい？元キンプリ・岩橋玄樹が放った“予想外の名言”とは | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

なぜ男性は不特定多数の女性にモテたい？元キンプリ・岩橋玄樹が放った“予想外の名言”とは

エンタメ その他
注目記事
岩橋玄樹『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • 岩橋玄樹『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • 大悟(千鳥)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • リリー(見取り図)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • たかのり『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • 周平魂(ツートライブ)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • 近藤千尋『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
  • 矢井田瞳『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

万年0点男の千鳥・大悟が一番勉強した瞬間 | RBB TODAY
画像
千鳥・大悟が、8日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で、人生で一番勉強した日々を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/09/217767.html続きを読む »

千鳥ノブ、10分でガングロギャルに変身！強烈メイクに「似合う」「きつい」など様々 | RBB TODAY
画像
お笑いコンビ・千鳥のノブが3日、ギャルに扮するショットをInstagram（インスタグラム）で公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/11/03/193443.html続きを読む »

　8月15日21時58分から放送される『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に、大悟（千鳥）、たかのり、周平魂（ともにツートライブ）、岩橋玄樹、近藤千尋、矢井田瞳、リリー（見取り図）が出演する。

大悟(千鳥)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
リリー(見取り図)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

　同番組は「お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK」というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティーだ。

近藤千尋『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ
矢井田瞳『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

　番組では近藤が「多くの男性が何歳になっても不特定多数の女性にモテたいと思うのはなぜなのか」と問いかけた。自分自身は好きな相手からモテるだけで十分だと語る近藤に対し、たかのりやリリーらが「人は誰しもモテたいのでは？」と主張する中、矢井田が「好きでもない人からモテても大変なだけ」と近藤に賛同した。

たかのり(ツートライブ)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

　近藤と矢井田の意見が多くの女性の意見なのかと大悟が疑問を呈する中、突然意見を求められた岩橋の口から予想外の名言が飛び出す。

周平魂(ツートライブ)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

　また、周平魂が「見た目が整っていないものの方がおいしそうに見える」という独自の理論を展開し、大悟がアメリカの居酒屋での衝撃体験を披露するなど、様々な話題で盛り上がった。

　岩橋は常に胃腸薬を持ち歩いているという話から、なぜか話題は『サザエさん』にまで発展。先輩への配慮を巡っては、デビュー当時の緊張感から現在の和やかな雰囲気まで、芸能界の変化についても語られた。


How To Love※初回限定盤(CD+DVD)
￥620
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

カルミア
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

フジテレビ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top