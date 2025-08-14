ゴディバ、「モンブラン」ラングドシャクッキーなど焼き菓子が新登場！秋季限定で20日より発売 | RBB TODAY

ゴディバ ジャパンは、秋季限定の焼き菓子3種類を8月20日から全国のゴディバショップ、GODIVA café、オンラインショップで期間限定販売する。今回発売されるのは「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」「サブレショコラ オータムアソートメント」「最中 オ ショコラ」の3商品だ。

「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」は、栗のイラストが秋らしい華やかなパッケージに詰め合わせた2種類のラングドシャクッキーだ。限定フレーバー「GODIVA モンブラン ラングドシャクッキー」は、風味豊かなマロンパウダーを練りこんだホワイトチョコレートを、芳醇な香りのマロンペーストを丁寧に練りこんだラングドシャでサンドしたクッキー。定番の「ダークチョコレート ラングドシャクッキー」と詰め合わせた。

モンブランラングドシャクッキー アソートメント

「サブレショコラ オータムアソートメント」は、サクッと焼き上げたサブレでなめらかなチョコレートガナッシュをサンドした商品だ。秋季限定の「スイートポテト」「マロン&ミルクチョコレート」の2種類と定番サブレショコラの「ミルクチョコレートキャラメル」「72%ダークチョコレート」2種類を、マロン・スイートポテトのイラストをあしらったパッケージに詰め合わせた。

サブレショコラ オータムアソートメント

「最中 オ ショコラ」は、ゴディバが手がけた和菓子だ。チョコレート餡と最中皮を別々に個包装しており、食べる直前にサンドすることでサクサクの食感を感じられる。「ミルクチョコレート白餡」と「ダークチョコレート小倉餡」による2種類のアソートメントは、海外のデザイナーから見た日本の美しさの表現と日本の書道家によるオリジナルの「最中」の書で和を意識した、限定のパッケージデザインで仕上げた。

最中 オ ショコラ

価格は「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」が8枚入り1350円、18枚入り2700円、30枚入り3780円。「サブレショコラ オータムアソートメント」が5個入り2268円、9個入り3888円、14個入り5400円。「最中 オ ショコラ」が4個入り2754円、8個入り5238円。

販売期間は「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」と「サブレショコラ オータムアソートメント」が8月20日から10月31日まで、「最中 オ ショコラ」が8月20日から2026年1月6日まで。