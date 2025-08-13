 全体尺45分のうち42分が愛実（木村文乃）＆カヲル（ラウール）2人だけのシーン！『愛の、がっこう。』第6話は異例のエピソード回 | RBB TODAY
全体尺45分のうち42分が愛実（木村文乃）＆カヲル（ラウール）2人だけのシーン！『愛の、がっこう。』第6話は異例のエピソード回

『愛の、がっこう。』© フジテレビ
  • 『愛の、がっこう。』© フジテレビ
  • 『愛の、がっこう。』© フジテレビ
  • 『愛の、がっこう。』© フジテレビ

フジテレビの木曜劇場『愛の、がっこう。』（7月10 日スタート、毎週木曜よる10 時～）の制作発表会見が8日、都内にて開催され主演の木村文乃、共演のラウール（Snow Man）、田中みな実、中島歩、沢村一樹が出席した。
　木村文乃が16日、自身のインスタグラムで第一子の出産を報告した。
　14日よる10時より木曜ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第6話が放送される。　

　同作は、高校教師の小川愛実（木村文乃）とホスト・カヲル（ラウール）の愛を描く物語。第6話では、レギュラーキャストの登場人物の中で愛実とカヲル、2人だけのシーンが全体尺45分のうち42分という異例のエピソード回となる。お互いの気持ちを確認した愛実とカヲルが、その気持ちに終止符を打つために過ごす「最後の1日」を描いている。

　2人が「お別れ遠足」に選んだのは三浦海岸。カヲルが幼い頃に憧れた京急電車に乗って向かう。スマートフォンの電源を切り、遠足にでかける子供のように無邪気にはしゃぐ2人の姿が描かれる。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

　最初に訪れた海南神社では、愛実は参拝の方法を知らないカヲルに丁寧に教えていく。その後、愛実の提案で絵馬を書くことに。願いごとをゆっくりと書くカヲルを愛実は優しく指導する。

　公園で休憩するシーンでは「美肌はホストの命だから」と言いながら、愛実に日傘を差し掛けるカヲル。「相合い傘は雨を防ぐものだけど、私たちには太陽を防ぐ日傘が似合う」という愛実のモノローグが2人の関係性を物語っている。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

　夕日が照らす海辺に立ち寄る2人。カヲルは「遠足って、夜までないよな…」とつぶやき、愛実は「普通はね」と寂しそうに笑う。別れのときが迫る中、メガネを外した愛実はカヲルと名残惜しそうに思いを交わす。夜になり、三浦海岸駅に戻ってきた2人に現実が押し寄せてくる展開となる。


《アルファ村上》

