のん、夏らしい肩上ボブヘアにイメチェン！ポテチ頬張るラフな姿公開 | RBB TODAY

俳優・アーティストののん（32）が13日、アメーバオフィシャルブログを更新。“ラフなかんじ”と題して、リラックスした雰囲気のカフェショットとともに、夏らしいイメチェンヘアを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

この日、「久々のポテチ」「最近、髪を切りました」とだけシンプルにつづったのんは、白地に英字ロゴがプリントされたTシャツ姿でポテトチップスをつまむ姿や、ポテチを“アヒルのくちばし風”にくわえたユーモラスなショットを公開。

のん（写真はのんの公式ブログから）

肩まであったミディアムヘアから、肩上で揺れる軽やかなボブスタイルへとイメチェンし、無造作に揃えられた毛先が夏らしい涼しげな印象に。飾らないナチュラルな魅力と、のんらしいお茶目な一面が垣間見える投稿となっている。

この投稿にファンからは「どんな髪型でも似合いますね」「可愛い」「お茶目」「そんなにポテトチップスが好きで、毎回楽しく食べているのを見て癒される！」「いつもキュートで可愛い」「ラフな感じも、とても素敵」「可愛いおちゃめさん」「ラフな雰囲気と服装に、リラックスしてる感じ、ほんと可愛い」「のんちゃん、夏でも美白だね」など、温かいコメントが多数寄せられている。