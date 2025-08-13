のん、夏らしい肩上ボブヘアにイメチェン！ポテチ頬張るラフな姿公開 | RBB TODAY

のん、初の"ダークヒーロー"役に挑戦！鋭い眼差しにファン「堪らない」 | RBB TODAY
のんは初のダークヒーロー役に挑戦し、予告映像やビジュアルが公開されファンから期待と称賛が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233436.html
のん、ミニ丈パンツ×シャツで美脚あらわに！「足綺麗」「異次元のオシャレ」 | RBB TODAY
俳優・アーティストののんが私服姿や自然な表情を公開し、シンプルでおしゃれなコーデや美脚が話題となり、ファンから絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/03/232728.html
俳優・アーティストののん（32）が13日、アメーバオフィシャルブログを更新。“ラフなかんじ”と題して、リラックスした雰囲気のカフェショットとともに、夏らしいイメチェンヘアを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
この日、「久々のポテチ」「最近、髪を切りました」とだけシンプルにつづったのんは、白地に英字ロゴがプリントされたTシャツ姿でポテトチップスをつまむ姿や、ポテチを“アヒルのくちばし風”にくわえたユーモラスなショットを公開。
肩まであったミディアムヘアから、肩上で揺れる軽やかなボブスタイルへとイメチェンし、無造作に揃えられた毛先が夏らしい涼しげな印象に。飾らないナチュラルな魅力と、のんらしいお茶目な一面が垣間見える投稿となっている。
この投稿にファンからは「どんな髪型でも似合いますね」「可愛い」「お茶目」「そんなにポテトチップスが好きで、毎回楽しく食べているのを見て癒される！」「いつもキュートで可愛い」「ラフな感じも、とても素敵」「可愛いおちゃめさん」「ラフな雰囲気と服装に、リラックスしてる感じ、ほんと可愛い」「のんちゃん、夏でも美白だね」など、温かいコメントが多数寄せられている。