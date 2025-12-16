Peel the Apple・伊織ふう香、純白ビキニでリラックス！水着グラビアムックよりセクシーカット披露 | RBB TODAY

週刊SPA!の水着グラビアムック「旬撮GIRL Vol.27」（扶桑社）が12月8日に発売された。今回、同誌より伊織ふう香（Peel the Apple）、苗加結菜（月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…）、はのんまゆ（INUWAS）の誌面カットが公開された。

伊織ふう香（撮影/武田敏将 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/毛塚由恵）

Peel the Appleに所属する伊織ふう香は、夏の浜辺でスレンダーボディをアピール。白Tシャツを着ながら、少し照れている表情とともに、ダンスで鍛えた綺麗な太ももをチラリと見せている。純白ビキニを着用して、露天風呂でくつろぐ様子も公開。お風呂で汗を流した後は、さらに内風呂を楽しむことに。ちょっぴりセクシーな黒レオタード水着に着替えて、ひとっ風呂を浴びる瞬間も披露された。

伊織ふう香（撮影/武田敏将 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/毛塚由恵）

伊織は2021年にアイドルとしての活動を開始。2023年にアイドルを卒業してからは役者を目指して活動。2025年1月、Peel the Appleの新メンバーとしてアイドル活動を再開した。

苗加結菜（撮影／武田敏将 ヘアメイク／今村麻里子（エムズアップ） スタイリング／鮎川恵子）

苗加結菜（撮影／武田敏将 ヘアメイク／今村麻里子（エムズアップ） スタイリング／鮎川恵子）

苗加結菜（撮影／武田敏将 ヘアメイク／今村麻里子（エムズアップ） スタイリング／鮎川恵子）

アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」のメンバーとして活動中の苗加結菜は、和室で萌え袖ニットを着ながらこたつに入ったりする様子から、少しのぼせた身体を冷ますために、ニットを脱ぎ縁側でくつろぐ様子を激写する。和室とは一転して洋室内でも撮影も敢行しており、白ビキニやレオタード姿で、持ち味のセクシーさと白い肌を披露していく。苗加は2001年、北海道生まれ。可愛い女の子を見るのが好きで、グラビアへの関心も高いという。

はのんまゆ（撮影／武田敏将ヘアメイク／大場聡美（エムズアップ）スタイリング／鮎川恵子）

はのんまゆ（撮影／武田敏将ヘアメイク／大場聡美（エムズアップ）スタイリング／鮎川恵子）

アイドルグループ・INUWASIのメンバーであるはのんまゆは、攻め攻めのやんちゃセクシーな姿でアピール。挑発的な真紅のビキニ姿で、女性らしいふわふわしたバストを披露した、ドキッとカットのほか、大人なイメージを感じる黒チューブトップビキニ姿で、これまた真紅のソファに座ってフェミニンなヒップも見せつけてくれている。窓際で太ももを覗かせながら、こじんまりと座るカットは、とてもキュートな一枚となっている。やんちゃな光景から可愛らしい風貌も確認出来るグラビア誌面に仕上がっている。

はのんまゆ（撮影／武田敏将ヘアメイク／大場聡美（エムズアップ）スタイリング／鮎川恵子）

はのんは東京都生まれ。辛いものを食べるのが大好き。YouTubeで「はのんまゆーちゅーぶ」を更新中だ。そのほか、菅谷夏子(ideal peco)も登場。2021年に「秋のTGIF週プレ賞」グランプリ。