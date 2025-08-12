ハーゲンダッツの秋限定アフターヌーンティーが開催！“栗”や“ぶどう”を贅沢に使用したスイーツを提供 | RBB TODAY

結婚式場運営のベストブライダルが運営する全国7都市（仙台、大宮、新浦安、東京、横浜、名古屋、大阪）のゲストハウスウエディング会場にて、「モノクロ・ゴシックアフタヌーンティーwith ハーゲンダッツ」を2025年9月から11月まで実施する。

アプローズスクエア 東京迎賓館 ★印:2部のみ開催 ／※印:愛犬同伴可能

同イベントでは、秋が旬の「栗」や「ぶどう」とハーゲンダッツ アイスクリームが主役となる。スイーツは、ハーゲンダッツ アイスクリーム「スイートチョコレート」をふんだんに味わえるコーンアイスクリームをはじめ、カシスとショコラのバランスの良いカシスガナッシュマカロン、ブラックココアの香り広がるストライプカラーが可愛らしいモノクロケーキなど、プリンセスモチーフの可愛いスイーツ6種を用意。

さらに、ハーゲンダッツ アイスクリーム「バニラ」の甘さと豆から丁寧に挽いたコーヒーの深みが引き立て合う、贅沢なコーヒーゼリーも提。他にも、サクッとしたタルト生地に濃厚で上品な栗の甘みが広がるマロンタルト、ナッツやドライフルーツの食感がアクセントとなった紅茶ムースのクッキーサンドなど、こだわりのスイーツを楽しめる。

上段スイーツ イメージ

セイボリーメニューには、シェフ特製セイボリー、カリフラワーのデビルスープ、程よい塩味のオリーブフリット&モッツァレラチーズ、燻製のうまみが食欲をそそるBBQソースの竹炭バーガーが用意される。

中段スイーツ イメージ

スコーンは、チョコチップのブラックスコーンとさわやかなブルーベリージャムのコンディメントを提供。外はサクッと、中はしっとりしつつも軽い食感のスコーンとあわせて楽しめる。

下段セイボリー イメージ

飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」と、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーも楽しめる「ティーセレクションプラン」の2種類から選択できる。

ティーセレクション マリアージュフレール紅茶 イメージ

オプションとして、サングリアの香りと酸味にハーゲンダッツ アイスクリーム「バニラ」の甘さが絶妙に調和した「ルナ グレープ」のスペシャルドリンクや、ウエディングドレスに紫の花を飾った美しいプリンセスを表現したショートケーキも用意される。

ハーゲンダッツ アイスクリーム『バニラ』を使用したスぺシャルドリンク（オプション）

プリンセスショートケーキ（オプション）

開催場所は、アートグレイス フォレスト迎賓館（仙台）、大宮アートグレイス ウエディングシャトー、アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）、アプローズスクエア 東京迎賓館、横浜アートグレイスポートサイドヴィラ、星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋）、アートグレイス ウエディングコースト大阪の7会場。

大宮 アートグレイス ウエディングシャトー

アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ （新浦安）

販売期間は2025年9月3日から11月23日までの特定日で、要予約制。料金は1名5,000円からで、消費税・サービス料15%込み。各会場により販売日程や時間が異なる。