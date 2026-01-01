「愛してるよ、ジヘ」木村拓哉と共演したオク・テギョン（2PM）、授賞式で“愛の告白”！結婚相手の実名明かす | RBB TODAY

木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演し、昨年11月に結婚を発表した2PMメンバーで俳優のオク・テギョンが、授賞式の場で結婚相手の実名を口にして注目を集めている。

テギョンは昨年12月31日、生放送で行われた『2025 KBS演技大賞』で「ミニシリーズ部門」男子優秀賞を受賞した。併せて、少女時代・ソヒョンとともに「ベストカップル賞」も受賞。テギョンは昨年放送されたKBSドラマ『主役の初体験、私が奪っちゃいました』（原題）でソヒョンと主演を務めた。

授賞式でトロフィーを手にしたテギョンは、「2PMとしては本当に多くの賞をいただいてきたが、演技で賞をもらうのは初めてだ。期待をまったくしていなかったので、今はとても戸惑っていて、緊張している」と率直な心境を語った。

また、俳優として初の大きな成果に感慨深い様子を見せながら、「今回の作品は自分の演技の新しい一面を発見し、自分自身を振り返るきっかけになった。これからも努力を重ね、成長し続ける俳優になりたい」と決意を表明。さらには自宅で授賞式を見守っている両親や2PMのメンバー、そして長年自身を支えてきたファンへの感謝も伝えた。

そんななか、会場の空気を一変させたのがスピーチの最後の一言だった。テギョンは「最後に、僕の予備新婦に心から感謝の言葉を伝えたい。愛してるよ、ジヘ」と叫び、結婚を控える恋人の実名をサプライズで公開。思いがけない“愛の告白”に、会場からは大きな歓声と拍手が送られていた。

（写真提供＝OSEN）テギョン

テギョンは2020年6月に一般女性と交際中であることを認め、公開恋愛を続けた。そして昨年11月1日、自身のインスタグラムで結婚を発表。「長い間僕を信じてくれた一人の人と、一生を共にすることを約束しました。互いに頼もしい存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と伝え、多くの人々から祝福が寄せられていた。

関係者によると、テギョンは今年春にソウル市内において、非公開で結婚式を挙げる予定だという。

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年12月公開の木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』では韓国系カナダ人のパティシエ、リック・ユアン役で出演。2025年11月1日、約5年間交際した一般女性との結婚を発表した。

