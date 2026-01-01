静かに『紅白歌合戦』初出場終えたaespa、1月1日はウィンターの誕生日　“鼻クリームSHOT”で25歳を自ら祝福 | RBB TODAY

“きのこ雲ランプ”をめぐる騒動などもあったなか、『紅白歌合戦』出場を終えた韓国女性グループのaespa（エスパ）。新年の1月1日、メンバーのウィンターが25歳の誕生日を迎えた。

ウィンターは1月1日に自身のインスタグラムを更新。韓国語で「ハッピーマイバースデー」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

前日の昨年12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』に出場し、『Whiplash』を披露したaespa。紅白初出場が発表された後には、メンバーのニンニンが過去にSNSで投稿した“きのこ雲”を想起させるランプが改めて問題視され、出場辞退を求めるオンライン署名が日本で14万件以上も集まる騒動も起きた。

（写真提供＝OSEN）aespaのメンバー。左からカリナ、ジゼル、ニンニン、ウィンター

それでもNHK側は「出場予定に変更はない」とし、aespaの日本公式ホームページでも「投稿に特定の目的や意図はなかった」と伝えられた。ただ、同HPでは「さまざまな懸念を生じさせるものだった。今後はより細心の注意を払う」とし、併せてニンニンがインフルエンザ感染により紅白を欠席することも発表。実際、紅白当日はニンニンを除くカリナ、ウィンター、ジゼルの3人でパフォーマンスが行われた。

そして今回、紅白翌日に投稿された誕生日SHOTでは、ウィンターが頭に赤いリボンを巻き、イチゴが乗った誕生日ケーキを手に明るい表情を披露。紅白のステージで着用した白を基調とした衣装にアウターを羽織った装いで、鼻に生クリームを付けるキュートな一面も見せていた。

（写真＝ウィンターInstagram）

なお、aespaは今春に日本で初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を実施予定。4月11～12日に京セラドーム大阪、25～26日に東京ドームで公演を行う。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

■【写真】aespaメンバー、物議の「きのこ雲ランプ」

■【画像】ウィンターがBTSジョングクと熱愛？“カップルタトゥー説”も

■【写真】「きのこ雲ランプ」で物議のaespaメンバー、ほぼ下着の大胆衣装