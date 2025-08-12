ファミマ、「たべる牧場ミルク」など4品がざっくり40%増量！本日より実施 | RBB TODAY

ファミリーマートが8月5日から全国約1万6300店舗で開始した「ざっくり40%増量作戦」の第2週目が12日より開始する。今回は、暑い時期におすすめのアイスカテゴリーから「たべる牧場ミルク」や、大人数でのシェアにおすすめな「こだわり納豆の納豆細巻寿司」、「こだわり肉シュウマイ&肉団子（黒酢入りだれ）」、夏休みのおやつにぴったりな「サクサクか～るいチーズスナック」の4種類が“ざっくり40%増量”となる。

「たべる牧場ミルク」は北海道産牛乳56%と北海道産生クリームを使用したコクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイスを、ざっくり40%増量している。価格は230円（税込248円）。

たべる牧場ミルク（税込248円）

「こだわり納豆の納豆細巻寿司」は389円（税込420円）で、かつお節や昆布の旨みエキスなどで味付けし、低温熟成によって納豆の味を引き立てた、ひと口サイズの納豆細巻寿司だ。納豆巻の巻数をざっくり40%増量し、「だし醤油」も2袋付けた。

こだわり納豆の納豆細巻寿司（税込420円）

「こだわり肉シュウマイ&肉団子（黒酢入りだれ）」は434円（税込468円）で、玉ねぎとタケノコが入った肉シュウマイ、黒酢入りだれを絡めた肉団子を盛り付けた食べごたえのある商品だ。シュウマイや肉団子、黒酢入りだれなどの調味料も、ざっくり40%増量している。

こだわり肉シュウマイ＆肉団子（黒酢入りだれ）（税込468円）

「サクサクか～るいチーズスナック」は128円（税込138円）で、6種のチーズパウダーを使用した、濃厚でサクサク軽い食感のスナックだ。内容量をざっくり40%増量した。