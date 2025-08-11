藤岡弘、ファミリー集結イベントで‟藤岡家の教え”を熱弁「生きる知恵を学べ」 | RBB TODAY

俳優の藤岡弘、天翔愛、藤岡真威人、天翔天音、藤岡舞衣が11日、都内で開催されたドラマシリーズ『エイリアン：アース』（8月13日よりディズニープラス スターで配信スタート）の配信直前イベントに出演した。

『エイリアン：アース』配信直前イベント【写真：竹内みちまろ】

藤岡ファミリーが集結したこの日のイベント。「もし目の前にエイリアンが現れたらどうする？」との質問を向けられると、長女の愛は「私だったら、逃げます」とキッパリ。藤岡は「いいこと言うな」と思わずうなっていたが、愛は「なんでかと言うと、未知の生命体じゃないですか」といい「まずは逃げて命を落とさないことが第1条件かなと思います」などと続けた。

『エイリアン：アース』配信直前イベント【写真：竹内みちまろ】

愛の回答を聞いた藤岡は「やっぱり、最強は逃げることなんだ。相手を知るまでは、逃げて、逃げて、逃げまくる。しかしながら、どうしても家族を守るために立ち向かわなければならないことが起きてきたときには仕方ない。その時は、団結しないとダメだ。家族で団結する、あるいは人類すべてで団結する。団結して、すべての知恵を絞り、相手のことを見定めながらやっつける方法を模索していく。そういうことをしないと。まず一番は逃げることというのは正解だな。私はそう思う」と熱く語った。さらに、「武道で最強は‟逃げること”なんだ」と告げると、次女の天音と三女の舞衣は「いつも言われています」などと藤岡の家庭での様子を明かした。

一方、長男の真威人は「僕は戦うかな」と回答。藤岡は「確かに愛するものを守るために戦うことはいいんだけど、むやみやたらに戦ってはダメだ。命を守らなければ守れないからな。まずは自分の命を守ることによって家族を守らなければいけないという使命感、責任感を忘れてはダメだ」などと息子を諭した。

舞衣が「私も父のようにちゃんと見極めて、かしこく戦います！」と声を弾ませると、藤岡は「どうやって人生に立ち向かって生きていけるか。『生きる知恵を学べ』というのが私の教えなんですよ」と目を輝かせた。

藤岡舞衣【写真：竹内みちまろ】

天翔天音【写真：竹内みちまろ】

天翔愛【写真：竹内みちまろ】

藤岡真威人【写真：竹内みちまろ】