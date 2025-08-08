“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、水着姿でフレッシュ美ボディ披露！ | RBB TODAY

8日、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）に、“令和のグラビアクイーン”として注目を集めるグラビアアイドル・沢美沙樹が初登場した。

©︎沢美沙樹／白泉社 撮影／中山雅文

2006年生まれ、東京都出身の沢は、ミスマガジン2024でベスト16入りを果たし、2025年1月に本格的にグラビアデビューした。今回のグラビアでは、癒しとセクシーさを併せ持つ多彩なカットを展開。ピンクの水着で18歳らしいフレッシュなあどけなさを見せつつ、92センチのバストを手で持ち上げる姿を披露した。

©︎沢美沙樹／白泉社 撮影／中山雅文

また、誘い込むような上目遣いで階段の手すりにバストを押し付ける姿や、ベッドの上でポーズを決めてフレッシュ美ボディを披露した。