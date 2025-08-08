“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、水着姿でフレッシュ美ボディ披露！ | RBB TODAY

沢美沙樹、"令和のグラビアクイーン"の名にふさわしい圧巻グラビア！『FLASH』登場 | RBB TODAY
"令和のグラビアクイーン"として注目を集める沢美沙樹が、27日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/27/230634.html続きを読む »
“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、FRIDAYオフショで魅せる迫力ボディ | RBB TODAY
29日、グラビアアイドルの沢 美沙樹が自身のX（旧Twitter）を更新し、『FRIDAY』（講談社）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234150.html続きを読む »
8日、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）に、“令和のグラビアクイーン”として注目を集めるグラビアアイドル・沢美沙樹が初登場した。
2006年生まれ、東京都出身の沢は、ミスマガジン2024でベスト16入りを果たし、2025年1月に本格的にグラビアデビューした。今回のグラビアでは、癒しとセクシーさを併せ持つ多彩なカットを展開。ピンクの水着で18歳らしいフレッシュなあどけなさを見せつつ、92センチのバストを手で持ち上げる姿を披露した。
また、誘い込むような上目遣いで階段の手すりにバストを押し付ける姿や、ベッドの上でポーズを決めてフレッシュ美ボディを披露した。