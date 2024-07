ENHYPEN、2ndアルバム初日で188万枚突破 | RBB TODAY

ENHYPENが12日、ソウルで開催した2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』の発売記念ファンショーケースを大盛況のうちに終了した。

ENHYPEN (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

このファンショーケースでは、約150分間にわたり新曲のステージやアルバム制作の裏話などを披露。メンバーたちは「今日を迎えるのが待ち遠しかった」と喜びを表し、「今まで出したアルバムの中で一番自信があるので、ENGENE(ファンダム名)の方々も喜ぶと思う」と語った。

JAKEはタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」について「新鮮で魅力的な曲」と紹介し、HEESEUNGは自作曲「Highway 1009」を「ENGENEのための曲」と説明した。メンバー全員で作詞したこの曲は、ファンへの特別な思いが込められている。最後のステージでは「XO (Only If You Say Yes)」を披露し、その多彩なパフォーマンスで観客を魅了。

13日、アルバム販売量集計サイトのハントチャートによると、『ROMANCE : UNTOLD』は発売初日に188万3143枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート(7月12日付)で1位を記録した。これは前作『ORANGE BLOOD』の1週間の販売量を上回る結果で、初動ダブルミリオンセラーの誕生が期待される。タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」は公開から3時間でBugsリアルタイムチャート1位を記録し、アルバム収録の全9曲がチャートインした。また、iTunesの「トップアルバム」「トップソング」チャートでも各国で上位を占め、ミュージックビデオは公開16時間で1000万ビューを突破した。