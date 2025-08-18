 TWICE、ワールドツアー・東京ドーム公演が生中継決定！全国の映画館でライブビューイング | RBB TODAY
TWICE、ワールドツアー・東京ドーム公演が生中継決定！全国の映画館でライブビューイング

TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN
TWICE、初の世界的音楽フェス出演で観客熱狂！ドローンショーなど豪華演出と幅広い音楽で魅了 | RBB TODAY
ガールズグループTWICEが、アメリカ・シカゴの夏の夜を熱く彩った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234472.html続きを読む »

TWICE・チェヨン、幻想的なビジュアルで魅了！ソロAL『LIL FANTASY vol.1』オンラインカバー公開 | RBB TODAY
TWICEのチェヨンが9月12日にフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』をリリースし、ソロアーティストとしてデビューする。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/12/234832.html続きを読む »

　9月17日、K-POPガールズグループTWICEのワールドツアー東京ドーム公演が、全国各地の映画館でライブビューイングされる。同公演はTWICEにとってデビュー10周年を迎える記念すべきワールドツアーの日本公演最終日となる。

　TWICEは2024年7月、世界累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』を日産スタジアムで開催。同会場で単独公演を行った初の海外女性アーティストとなった。そんな公演から約1年ぶり、TWICEにとって6度目となるワールドツアー『THIS IS FOR』は、韓国・仁川インスパイアアリーナ公演を皮切りに、日本では大阪・愛知・福岡・東京の4大ドームにて各2公演を開催。全ての会場で観客席を360度開放し、ステージとONCEの境界を感じさせない圧巻のステージで観客を魅了している。

　同ツアーには、オリビア・ロドリゴ、ビリー・アイリッシュ、エド・シーラン、マドンナなど、世界的アーティストとのコラボ経験を持つマルチメディアクリエイティブスタジオ「Moment Factory」が参加。彼女たちのパフォーマンスを立体的に体感できる、没入感あふれるライブ演出が展開される。

※TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN LIVE VIEWING【詳細】


