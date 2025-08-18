TWICE、ワールドツアー・東京ドーム公演が生中継決定！全国の映画館でライブビューイング | RBB TODAY

9月17日、K-POPガールズグループTWICEのワールドツアー東京ドーム公演が、全国各地の映画館でライブビューイングされる。同公演はTWICEにとってデビュー10周年を迎える記念すべきワールドツアーの日本公演最終日となる。

TWICEは2024年7月、世界累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』を日産スタジアムで開催。同会場で単独公演を行った初の海外女性アーティストとなった。そんな公演から約1年ぶり、TWICEにとって6度目となるワールドツアー『THIS IS FOR』は、韓国・仁川インスパイアアリーナ公演を皮切りに、日本では大阪・愛知・福岡・東京の4大ドームにて各2公演を開催。全ての会場で観客席を360度開放し、ステージとONCEの境界を感じさせない圧巻のステージで観客を魅了している。

同ツアーには、オリビア・ロドリゴ、ビリー・アイリッシュ、エド・シーラン、マドンナなど、世界的アーティストとのコラボ経験を持つマルチメディアクリエイティブスタジオ「Moment Factory」が参加。彼女たちのパフォーマンスを立体的に体感できる、没入感あふれるライブ演出が展開される。

※TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN LIVE VIEWING【詳細】