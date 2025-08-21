韓国女子ゴルファー、細身で美脚な抜群スタイルに釘付け…風になびくミニスカウェアSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファーのチェ・ナヨン2が、美貌際立つミニスカウェアSHOTでファンを魅了している。
チェ・ナヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。
「私だけ写真が爽やかに見えるのかな？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
公開された写真には、晴れ渡った青空と広々とした自然の広がるゴルフ場でラウンドを回るチェ・ナヨン2が写っている。
白のバケットハットを被り、薄手の長袖ニットに青のミニスカートを合わせたコーディネートのチェ・ナヨン2。細身ながらボリューム感のある美スタイルはさることながら、透明感のある白肌が印象的な美脚も堂々と披露し、多くのファンを釘付けにさせていた。
なお、チェ・ナヨン2は1996年2月14日生まれの29歳。2013年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会し、主にはドリームツアー（2部）でプレーした。ドリームツアーには通算68大会に出場し、合計約1311万ウォン（日本円＝約141万円）を獲得している。
ちなみに、過去に日米ツアーで活躍し、2022年に現役を引退したチェ・ナヨン（37）は別人。韓国女子ツアーでは同姓同名の場合、入会順で名前の後ろに数字を付けて区分をするため、「チェ・ナヨン2」としている。
■【写真】短すぎ！チェ・ナヨンの“膝上30cm”超ミニスカウェア