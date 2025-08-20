 冴木柚葉、寝起き＆スッピン披露！モーニングルーティーンに「ずっと見てられる」の声も | RBB TODAY
冴木柚葉、寝起き＆スッピン披露！モーニングルーティーンに「ずっと見てられる」の声も

冴木柚葉（写真は冴木柚葉の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　14日、俳優でモデルの冴木柚葉が自身の公式インスタグラムを更新。寝起き＆スッピン姿を披露した。

　この日、冴木は「4時間フライトだったので鬼保湿&すっぴんで乾燥対策！スキンケア雑すぎて、いつかたるみそう笑笑」というコメントとともに、スキンケアやヘアケアをまとめたモーニングルーティーン動画を公開。動画は『FLIGHT DAY GRWM in NY』のテロップとともにスタートし、さまざまなスキンケアアイテムが登場し、ヘアブラシで髪をとかした後、マスカラやリップを丁寧に塗っていった。

　仕上げにヘアアイロンでスタイリングする場面では煙が上がり驚く一幕もあり、茶目っ気を交えつつも美意識の高さがうかがえた。ラストは機内でお気に入りの動画を選び、リラックスした様子を見せて締めくくっている。

　同投稿には「ずっと見てられる」「だいぶリアルなモーニングルーティン　でも可愛い笑」「寝起きから可愛すぎて困る」「すっぴんから可愛いすぎる」「眠そうなのも全部かわいい」などの声が寄せられている。


《アルファ村上》

