&TEAM・EJ（ウィジュ）、柔らかなオーラで魅了！20代の目標は「LUNÉと共に歩むこと」【PHOTO】 | RBB TODAY

&TEAMのEJ（ウィジュ）が、温かな雰囲気漂う雑誌カットを披露した。

EJはカシミアブランド「Barrie」とともに撮影したデジタルカバーグラビアで、清らかな表情と澄んだ瞳を見せ、カシミアのように柔らかく温もりのあるムードを演出した。

「Barrie」の多彩なコーディネートを着こなし、それぞれのカットで穏やかな笑顔や透明感あふれる表情を披露。まるで陽だまりのように心地よく温かい世界観を完成させた。

（写真＝『Arena Homme+ Korea』）

続くインタビューでは、ドラマ撮影とツアーコンサートを並行する多忙な日々について語った。

「こうしてさまざまな活動ができることに、いつも感謝しています。ツアーもドラマ撮影も、ステージ一つひとつ、作品一つひとつに本当に多くの方々の努力が込められていることを感じます。特に現場に出ると、常に動き回るスタッフの皆さんや外で待ってくださるファンの方々がいるので、僕も自然と真剣に取り組むことができますね」

また、20代で叶えたい目標についても言及した。

「今のメンバーたち、そしてLUNÉのみんなと一緒に、行けるところまで行ってみたいです。これからどんなことがあっても、その瞬間瞬間を大切に、自分にできることを積み重ねていく20代にしたい。そして、この気持ちは10年後も変わらないと思います」

なお、「Barrie」と共に撮影したEJの温もりあふれる雑誌カットはデジタルカバーで先行公開され、全カットとインタビューは『Arena Homme+ Korea』9月号に掲載される。

（記事提供＝OSEN）

