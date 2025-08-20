大原優乃のメガネ姿に反響「この眼鏡、一目惚れ」 | RBB TODAY

19日、大原優乃が自身の公式インスタグラムを更新。キュートなメガネ姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。

大原は投稿で「この眼鏡、一目惚れしてお迎えしました」とつづり、新たにメガネを購入したことを報告。ハーフリムの可愛らしいメガネをかけ、白のトップスにベージュのミニスカートを合わせた姿を披露している。

過去には弟との買い物や食事を楽しんだ日の投稿で、メガネ姿を披露していた大原。その日の投稿のメガネは知的な雰囲気が漂うおしゃれなメガネだったが、今回の新しいメガネはやわらかな印象で、それぞれ違った魅力が際立っている。

大原優乃（写真は大原優乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

新しいメガネをかけた大原の投稿には、ファンから「優乃ちゃんめがねっ娘めちゃめちゃお似合い可愛いですね」「相変わらず可愛いですね」「お衣装にメガネめっちゃ似合ってて素敵ですね」など、メガネ姿を絶賛する声が寄せられている。