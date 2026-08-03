「マネーフォワード光 powered by NURO」、最大2か月間無料体験キャンペーンを8月開始 | RBB TODAY

ソニーネットワークコミュニケーションズは、高速光回線サービス「NURO 光」とマネーフォワードホームが連携して提供する「マネーフォワード光 powered by NURO」について、8月1日より「最大2か月間無料体験キャンペーン」を開始した

同キャンペーンは、夏季の出費増加に備え、通信費の見直しを検討するユーザーに向けた取り組み。通常特典として提供されている初月の月額基本料金無料、事務手数料無料に加え、キャンペーン期間中は2か月目の月額基本料金も無料となる。

さらに、2か月目末日までに解約した場合の契約解除料金を免除するほか、解約時の工事費残債請求を免除する「工事費残債免除」も適用される。これにより、条件を満たすことで最大2か月間、完全無料でサービスを試すことが可能となる。

対象プランは、「マネーフォワード光 powered by NURO」の2ギガプランおよび10ギガプラン。提供期間は2026年8月1日から8月31日まで。期間内に新規で申し込み、12か月後の月末までに開通し、支払い方法の登録を完了したユーザーが対象となる。

既存特典として、契約期間中は「マネーフォワード ME」プレミアムサービス スタンダードコースを原則無料で利用できる。また、基本工事費は割賦相当額を毎月割り引くことで実質無料となる。なお、工事費残債の免除は、利用開始月から36か月目までに解約を申し出た場合に適用される条件であり、本キャンペーン独自の特典ではない。

2ギガプランの月額基本料金は、2026年8月時点で4,900円から利用可能。提供エリアは、2ギガプランが北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀の一部エリア、10ギガプランはこれらに加えて宮城、福島、山形の一部エリアでも提供される。

なお、2026年9月1日以降は一部サービスで料金改定が予定されているため、申し込み時点の最新条件を確認する必要がある。

