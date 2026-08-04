のん、自主レーベル発足9周年でファンに感謝！10月からのツアーにも大興奮 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが3日、アメーバオフィシャルブログを更新。自主レーベルが9周年を迎えたことを報告し、ファンへの感謝を伝えた。

のんは「本日8月3日、私のんが主宰する自主音楽レーベル『KAIWA(RE)CORD』を発足してから9年目となります。」と報告。「応援してくださる皆さん、関わってくださった皆さん、全ての方々に感謝しています。」とファンや周囲の人への感謝を伝えた。

のんは10月から「のん自由(10)ツアー2026」を行う予定。「久慈に大友良英さん、東京にユウさん・アッコさんをスペシャルゲストとしてお迎えします。尊敬する大好きな方々と一緒にステージに立てるのが楽しみで今から大興奮です」とツアーへの思いも明かしている。最後にファンへ「ライブで会えたら、一緒に楽しい時間を過ごしましょう。お楽しみに。改めて、9周年の「KAIWA(RE)CORD」をよろしくお願いいたします！」とメッセージを送った。

この投稿にファンからは「発足9年おめでとうございます」「楽しい音楽、楽しみにしてますね」「音楽は音を楽しむ！活躍を応援しています！」といったコメントが寄せられている。