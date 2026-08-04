のん、自主レーベル発足9周年でファンに感謝！10月からのツアーにも大興奮 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが3日、アメーバオフィシャルブログを更新。自主レーベルが9周年を迎えたことを報告し、ファンへの感謝を伝えた。
のんは「本日8月3日、私のんが主宰する自主音楽レーベル『KAIWA(RE)CORD』を発足してから9年目となります。」と報告。「応援してくださる皆さん、関わってくださった皆さん、全ての方々に感謝しています。」とファンや周囲の人への感謝を伝えた。
のんは10月から「のん自由(10)ツアー2026」を行う予定。「久慈に大友良英さん、東京にユウさん・アッコさんをスペシャルゲストとしてお迎えします。尊敬する大好きな方々と一緒にステージに立てるのが楽しみで今から大興奮です」とツアーへの思いも明かしている。最後にファンへ「ライブで会えたら、一緒に楽しい時間を過ごしましょう。お楽しみに。改めて、9周年の「KAIWA(RE)CORD」をよろしくお願いいたします！」とメッセージを送った。
この投稿にファンからは「発足9年おめでとうございます」「楽しい音楽、楽しみにしてますね」「音楽は音を楽しむ！活躍を応援しています！」といったコメントが寄せられている。
のん、33歳の誕生日を報告 「めいっぱい楽しむ為に、進み続ける」 | RBB TODAY
のんが33歳の誕生日を迎えたことをブログで報告。自身のロゴ入りケーキの写真を公開し、「めいっぱい楽しむ為に、進み続ける」と新たな一年への抱負を述べた。ファンから温かいメッセージが寄せられている。
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のん、鮮やかブルーコーデの夏らしいスタイリング披露！ | RBB TODAY
のん（32）がブログを更新し、『ELLE JAPON』2026年8月号のオフショットを公開。鮮やかなブルーのノースリーブワンピースとサンダルで、Tory Burchの新作カプセルコレクションを着用した夏らしいスタイリングを披露し、ファンから絶賛コメントが寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/29/249971.html続きを読む »