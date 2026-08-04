池袋東武に滋賀・京都・福井・大阪のグルメが集結！近江牛弁当や羽二重餅スイーツも | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は、8月13日から18日まで、8階催事場で「滋賀・京都・福井・大阪展」を開催する。初出店6店舗を含む計47店舗が集まり、4府県のご当地グルメやスイーツを販売する。

【エクレレ】初出店・東武限定・実演(1)エクレアシャイン(2)エクレアトロピカル(3)エクレアベリー各756円(1個)

注目のスイーツには、福井県の銘菓「羽二重餅」とあんこを挟んだ、ラニーチーズの「羽二重ベイクドチーズケーキ」（3,240円）が登場。もちもちとした羽二重餅と、底に敷かれたクランブル生地の異なる食感を楽しめる。

【ラニーチーズ】羽二重ベイクドチーズケーキ 3,240円(7×4.5×16cm)〈各日販売予定50点〉

京都・東山茶寮からは、宇治抹茶ソフトクリームに抹茶粉をたっぷりとかけた「粉かけ宇治抹茶ソフトクリーム」（イートイン651円）を販売。叶 匠壽庵は、石山寺の名物菓子「石餅」をのせた「石餅かき氷」を用意する。抹茶黒蜜味は1,000円、ほうじ茶黒蜜味は900円。

【京都・東山茶寮】粉かけ宇治抹茶ソフトクリーム イートイン651円(1個)

初出店となる滋賀県のfarmハレノヒでは、自社栽培のいちごのみで仕上げた「飲むいちご」（イートイン798円）を各日数量限定で提供。水や氷、砂糖を加えず、いちご本来の味わいを生かしたドリンクとなっている。

食事メニューでは、近江牛のステーキと焼きしゃぶを一度に味わえる、近江牛の千成亭の東武限定「近江牛ステーキ・焼きしゃぶ重」（3,240円）が登場。各日50折を販売予定だ。

このほか、大阪玉出 会津屋の「元祖たこ焼き 小箱」（12個入り801円）や、いかやきやまげん京橋本店の「大阪名物！玉子入りいかやきねぎ入り」（432円）など、大阪を代表する粉ものグルメも実演販売される。

【いかやきやまげん京橋本店】実演大阪名物！玉子入りいかやきねぎ入り (ソース味・醤油味)432円(1枚)

イートインには、滋賀県のラーメンにっこうが初出店。鶏白湯スープに白トリュフオイルを合わせた東武限定「鶏白湯ラーメン～イタリア産白トリュフオイル～」（1,600円）を、各日30杯を販売予定だ。

【ラーメンにっこう】初出店・東武限定鶏白湯ラーメン～イタリア産白トリュフオイル～ イートイン1,600円(1杯)

会場では、福井県小浜と京都を結ぶ「鯖街道」にちなみ、滋賀・京都・福井の鯖寿司も展開。鯖を使った海苔巻きや、昆布を合わせた鯖寿司、焼鯖寿司などを食べ比べることができる。

開催時間は各日10時から19時まで。イートインのラストオーダーは閉場30分前となる。