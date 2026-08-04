「お尻仕上がってます」声優・井口裕香のストイックなトレーニングに「頑張る貴女は美しい」とファン絶賛 | RBB TODAY

声優の井口裕香が4日、公式Xを更新。自慢のヒップラインを仕上げる、ストイックなトレーニングの様子を公開した。
井口は「わたし声優界の中では（狭い）誰よりも日々運動しているし、お尻仕上がっている、と自負しています。負けないっ！」とトレーニング中に撮影したショットを公開。ダンベルをもってスクワットする様子や、マシンを使ってトレーニングする様子を披露した。
井口は『ちいかわ』のモモンガ役など、数多くのアニメ・ゲーム作品に出演する人気声優。トレーニングでは黒のブラトップに黒のスパッツを合わせており、自慢のヒップラインや胸の谷間もくっきり見えている。井口はボディメイクについて「いくつになっても理想の良い身体でいたいです。でもこれは誰かと比べるものじゃなくて、常に己との闘い、向き合いが大事ですよね。つい比べたくなる時もあるけど。負けない」と綴った。
この投稿にファンからは「こんなにストイックなの……？！ってびっくりしました！！」「頑張る貴女は美しい」「すごい！めちゃくちゃキレイなボディライン…偉すぎます！」とストイックな姿勢に感動したコメントが寄せられている。
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