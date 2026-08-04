 「お尻仕上がってます」声優・井口裕香のストイックなトレーニングに「頑張る貴女は美しい」とファン絶賛 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「お尻仕上がってます」声優・井口裕香のストイックなトレーニングに「頑張る貴女は美しい」とファン絶賛

エンタメ ブログ
注目記事
井口裕香【写真：竹内みちまろ】
  • 井口裕香【写真：竹内みちまろ】

　声優の井口裕香が4日、公式Xを更新。自慢のヒップラインを仕上げる、ストイックなトレーニングの様子を公開した。

　井口は「わたし声優界の中では（狭い）誰よりも日々運動しているし、お尻仕上がっている、と自負しています。負けないっ！」とトレーニング中に撮影したショットを公開。ダンベルをもってスクワットする様子や、マシンを使ってトレーニングする様子を披露した。

　井口は『ちいかわ』のモモンガ役など、数多くのアニメ・ゲーム作品に出演する人気声優。トレーニングでは黒のブラトップに黒のスパッツを合わせており、自慢のヒップラインや胸の谷間もくっきり見えている。井口はボディメイクについて「いくつになっても理想の良い身体でいたいです。でもこれは誰かと比べるものじゃなくて、常に己との闘い、向き合いが大事ですよね。つい比べたくなる時もあるけど。負けない」と綴った。

　この投稿にファンからは「こんなにストイックなの……？！ってびっくりしました！！」「頑張る貴女は美しい」「すごい！めちゃくちゃキレイなボディライン…偉すぎます！」とストイックな姿勢に感動したコメントが寄せられている。

※井口裕香がボディメイクの様子を公開した投稿

人気声優・井口裕香の写真集「MORE MORE MORE」が4刷決定！ 水着やランジェリーで美ボディ披露 | RBB TODAY
画像
声優・井口裕香の“大人の魅力”を凝縮した写真集「MORE MORE MORE」（KADOKAWA）の4刷が決定。10月19日に、重版記念イベントが開催されることも発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/11/223716.html続きを読む »
声優・井口裕香、最新写真集の発売前重版に驚き「これはすごいこと」 | RBB TODAY
画像
声優・井口裕香の写真集『MORE MORE MORE』（KADOKAWA）が、4月3日に発売される。このほど、同作の重版が決まった。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/29/218499.html続きを読む »
井口裕香写真集「cappuccino」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
井口裕香 写真集 MORE MORE MORE
￥2,464
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top