CORTIS、初の日本単独公演が“全席完売”！追加席まで売り切れ…デビュー1年未満で異例の人気ぶり | RBB TODAY

CORTISが、初の日本単独公演を全席完売させた。
追加席まで瞬く間に売り切れ、デビュー1年未満とは思えない勢いを見せている。
所属事務所BIGHIT MUSICが8月4日に明らかにしたところによると、CORTISの初ツアー「2026 CORTIS TOUR IN JAPAN」は、全公演が完売した。
9月4日から6日まで神奈川・ぴあアリーナMMで開催される今回の公演は、ファンクラブ抽選と一般販売のいずれも激しい争奪戦となり、追加販売されたスタンディング席も早々に売り切れた。
これにより、CORTISは初ツアーで巡る9都市、全14公演を完売させる記録を打ち立てた。
7月に韓国・仁川のインスパイア・アリーナで幕を開けた初公演をはじめ、8月に予定されている北米およびソウル公演も、先行販売の段階で早々に完売。デビューから1年にも満たない新人としては異例の完売ラッシュで、グローバルな人気の高さを証明した。
CORTISは本日8月4日（現地時間）、カナダ・トロントを皮切りに、ニューヨーク、アトランタ、アービング、ロサンゼルス、サンフランシスコなど北米の主要都市を巡り、エネルギッシュなステージを披露する予定だ。
続いて、8月22日と23日には韓国・ソウルの高麗大学ファジョン体育館で、デビュー1周年を記念した「2026 CORTIS TOUR BIRTHDAY PARTY」を開催し、ファンと特別な時間を過ごす。
なお、CORTISは最近、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」に、今年唯一のK-POPボーイズグループとして出演。5万人の観客による大合唱を巻き起こした。
さらに、2ndミニアルバムのタイトル曲『REDRED』がSpotifyの「デイリートップソング・グローバル」チャートに100日連続でランクインするなど、オンラインとオフラインの両面で快進撃を続けている。
（記事提供＝OSEN）
◇CORTIS プロフィール
BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。
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