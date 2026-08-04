ALPHA DRIVE ONE・サンヒョン、8月5日に声帯ポリープ切除手術へ「約3週間公式スケジュール欠席」【全文】 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）のサンヒョンが、声帯ポリープの切除手術を受ける。

8月4日、所属事務所WAKEONEは「サンヒョンが『声帯ポリープ』と診断され、手術による治療が必要であることが確認された」と明らかにした。

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WAKEONEは「サンヒョンは8月5日に声帯ポリープの切除手術を受ける予定だ。手術後も日常生活や無理のない範囲での運動・身体活動は可能ですが、約3週間は発声を控える必要があるとの医師の所見を受けた」と説明した。

（記事提供＝OSEN）サンヒョン

続けて「アーティストの健康を最優先に考慮し、サンヒョンは8月5日から8月22日までの期間に予定されている公式スケジュールへの参加を見合わせる予定」とし、「8月22日以降は、十分な休養・回復期間を設けた上で、医師の所見ならびに本人の意向や体調を総合的に考慮し、活動を再開する予定」と付け加えた。

さらに、「発声や歌唱など、喉に負担がかかる活動は、回復状況を見ながら段階的に再開する。発声を伴う活動については、制限を設けて行う可能性があることを、ファンの皆様にご理解賜りたい」と理解を求めた。

そして「当社は、サンヒョンが手術後に十分な回復期間を経て、アーティストとして安定した活動を続けられるよう、医療スタッフと緊密に連携していく」とし、「喉の健康管理やリハビリテーションを含め、回復に向けて引き続き全力でサポートする」と約束した。

なお、サンヒョンは昨年、Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し、最終順位7位でALPHA DRIVE ONEのメンバーに選ばれ、デビューした。

以下、WAKEONEの公式コメント全文

◇

こんにちは、WAKEONEです。

メンバー・サンヒョンの現在の健康状態および今後の活動につきまして、追加でご案内申し上げます。

サンヒョンは先般、喉に違和感を覚えて病院を受診して以降、継続的に経過観察を行いながら追加の検査および診察を受けてまいりました。その結果、「声帯ポリープ(Vocal Cord Polyp)」と診断され、手術による治療が必要であることが確認されました。

これを受け、サンヒョンは8月5日に声帯ポリープの切除手術を受ける予定です。手術後も日常生活や無理のない範囲での運動・身体活動は可能ですが、約3週間は発声を控える必要があるとの医師の所見を受けております。

アーティストの健康を最優先に考慮し、サンヒョンは8月5日から8月22日までの期間に予定されている公式スケジュールへの参加を見合わせる予定です。

8月22日以降は、十分な休養・回復期間を設けた上で、医師の所見ならびに本人の意向や体調を総合的に考慮し、活動を再開する予定です。発声や歌唱など、喉に負担がかかる活動は、回復状況を見ながら段階的に再開いたします。また、発声を伴う活動につきましては、一部制限を設けた形での参加となる場合がございます。ファンの皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後のスケジュールに関する詳細は、スケジュール掲示板にてご確認ください。

また当社は、サンヒョンが手術後に十分な回復期間を経て、アーティストとして安定した活動を続けられるよう、医療スタッフと緊密に連携してまいります。そして喉の健康管理やリハビリテーションを含め、回復に向けて引き続き全力でサポートいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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