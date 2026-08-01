SHIHO、秋山成勲との“離婚説”に言及…カメラに向かって堂々明言「夫います！」 | RBB TODAY

モデルのSHIHOが、夫・秋山成勲との“離婚説”に言及した。

SHIHOは、7月30日に韓国で放送されたバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』（KBS 2TV）に出演した。

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番組内でSHIHOは、歌手チャン・ユンジョンのために手料理を準備し、和やかな雰囲気を作った。

楽しく食事を続けるなか、SHIHOは芸能人を悩ませるフェイクニュースについて慎重に切り出した。

（画像＝KBS）

SHIHOは「フェイクニュースが多すぎる」と話し、夫・秋山成勲との“離婚説”が広まったことを告白。「敏感な言葉じゃないですか」と、当時の困惑した心境を明かした。

これを聞いたチャン・ユンジョンも深く共感し、「私も離婚したという話が本当に多かった。『離婚する』『離婚するらしい』という噂が絶えなかった」と打ち明けた。

するとSHIHOは、チャン・ユンジョンに向かって「その予定だったんですか？」と冗談交じりに質問。チャン・ユンジョンが手を振りながら「違うよ！」と否定し、現場を笑いに包んだ。

さらに、チャン・ユンジョンがカメラを指しながら「はっきり言ってください。離婚していないって」と促すと、SHIHOはカメラに向かって「（私たち夫婦は）大丈夫です。離婚していません！（夫）います」と明るく否定し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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