与田祐希、『池田市ウォンバット応援大使』に継続就任を発表！ 直筆メッセージも公開「知れば知るほど愛らしくて…」 | RBB TODAY

大阪府池田市は、同市立五月山動物園で暮らすウォンバットの魅力や「ウォンバットと暮らすまちいけだ」を広くPRする「池田市ウォンバット応援大使」について、元乃木坂46の与田祐希が継続して就任することを発表した。

一昨年の就任以降、五月山動物園で暮らすウォンバットの魅力を広く発信してきた与田。今回の継続にあたり、池田市の公式サイトでは直筆のメッセージが公開された。

直筆メッセージの中で与田は、「昨年に引き続き『池田市ウォンバット応援大使』を務めさせていただく事になりました！ 知れば知るほど愛らしくて…ちょっと不思議な魅力がある生き物だなと思います」とコメント。さらに、「そんなウォンバットの魅力をもっと沢山の方に知っていただけるように、応援大使として楽しみながら頑張りたいと思います！ 池田市の皆様、五月山動物園の皆様、今年もよろしくお願いします」と、温かい言葉とともに意気込みを綴っている。

大のウォンバット好きとして知られる与田による、今後の発信にも注目が集まりそうだ。

※池田市、与田祐希の継続就任を報告