NMIXX、12月9日に日本デビュー決定！ベストアルバム『N=MIXX』リリースへ | RBB TODAY

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NMIXX、12月9日に日本デビュー決定！ベストアルバム『N=MIXX』リリースへ

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NMIXX©ワーナーミュージック・ジャパン
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　NMIXX（エンミックス）が、12月9日にNMIXX JAPAN DEBUT BEST ALBUM『N=MIXX』（エヌイコールミックス）をワーナーミュージック・ジャパンよりリリースし、日本デビューを果たすことが発表された。

NMIXX©ワーナーミュージック・ジャパン

　NMIXXは、LILY（リリー）、HAEWON（へウォン）、SULLYOON（ソリュン）、BAE（ベイ）、JIWOO（ジウ）、KYUJIN（ギュジン）の6名で構成。

　2022年2月22日に『O.O』でデビューして以来、2つ以上の音楽ジャンルを融合させた独自のジャンル「MIXXPOP」で注目を集めてきた。2025年10月にリリースされた1stフルアルバムのタイトル曲「Blue Valentine」は韓国で大ヒットを記録。韓国国内の主要音楽番組でグループ過去最多となる10冠を達成し、韓国主要チャートMelonTOP100でも1位を獲得。2025年のガールズグループ最多ロングランヒットとして記録されている。

　2026年2月にはブラジルの人気歌手パブロ・ヴィターとのコラボ曲をリリース。KPOPグループとして初めてブラジル・サンパウロのカーニバルに参加し、国際的な存在感を示しました。さらに5月には「Heavy Serenade」をリリースし、MelonTOP10入りと音楽番組1位を達成。同月にはAnderson .Paakとのコラボ曲「Caution」も公開されるなど、グローバルな活躍が続いている。

　今回の日本デビューアルバム『N=MIXX』には、「Blue Valentine」をはじめ日本語曲を含む全12曲が収録される予定だ。8月8日（土）・9日（日）には東京・KEIO ARENA TOKYOにて「NMIXX 1ST WORLD TOUR IN JAPAN」の開催も予定されている。


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