HKT48、熊本県を震源とする大規模地震を受けてメンバーやスタッフの安否を報告「全員の安全が確認できました」ファン安堵の声 | RBB TODAY

HKT48の公式X（旧Twitter）が更新され、熊本県を震源とする大規模地震の発生を受けて、全メンバーやスタッフ、熊本県出身メンバーやその家族の安否確認が取れたことを報告した。

投稿では、被害に遭われた方々への謹んでのお見舞いの言葉とともに、「熊本県出身メンバーやご家族、また全メンバー・スタッフにつきましては、安否確認が取れましたのでご報告させていただきます」と報告。さらに、余震が続く不安な状況に触れつつ「一日も早い復旧が叶いますよう、心よりお祈り申し上げます」と気遣いの言葉が綴られている。

この迅速な報告に対し、コメントではファンから安堵の声が上がっており「安否確認ありがとうございます、安心しました」「良かった…ご無事で一安心です」「心配してました、報告ありがとうございます」「全メンバー無事で本当に良かった」など、メンバーやスタッフの無事に安堵の声が寄せられている。

※HKT48、熊本県自身による全メンバー・スタッフの無事を報告