 HKT48、熊本県を震源とする大規模地震を受けてメンバーやスタッフの安否を報告「全員の安全が確認できました」ファン安堵の声 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

HKT48、熊本県を震源とする大規模地震を受けてメンバーやスタッフの安否を報告「全員の安全が確認できました」ファン安堵の声

エンタメ その他
注目記事
HKT48【写真：竹内みちまろ】
  • HKT48【写真：竹内みちまろ】

　HKT48の公式X（旧Twitter）が更新され、熊本県を震源とする大規模地震の発生を受けて、全メンバーやスタッフ、熊本県出身メンバーやその家族の安否確認が取れたことを報告した。

　投稿では、被害に遭われた方々への謹んでのお見舞いの言葉とともに、「熊本県出身メンバーやご家族、また全メンバー・スタッフにつきましては、安否確認が取れましたのでご報告させていただきます」と報告。さらに、余震が続く不安な状況に触れつつ「一日も早い復旧が叶いますよう、心よりお祈り申し上げます」と気遣いの言葉が綴られている。

　この迅速な報告に対し、コメントではファンから安堵の声が上がっており「安否確認ありがとうございます、安心しました」「良かった…ご無事で一安心です」「心配してました、報告ありがとうございます」「全メンバー無事で本当に良かった」など、メンバーやスタッフの無事に安堵の声が寄せられている。

※HKT48、熊本県自身による全メンバー・スタッフの無事を報告


HKT48 15th ANNIVERSARY BOOK青春謳歌！ (双葉社スーパームック)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

HKT48 パーソナルヒストリーBOOK【特製ポストカード1枚付き(全9種類よりランダム)】
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

HKT48結成15周年記念の特別ムックが発売！水着グラビア＆キャプテン対談ありの豪華内容 | RBB TODAY
画像
HKT48結成15周年を記念した特別編集ムック『HKT48 15th ANNIVERSARY BOOK 青春謳歌！』が8月5日に双葉社より発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/09/250497.html続きを読む »

HKT48が純文学を音読！龍頭綺音によるティザー映像公開 | RBB TODAY
画像
同じクラスになったアイドルの音読を、隣の席で聞けたら——。そんな追体験ができる、WEBマガジン「Newsクランチ！」（ワニブックス）の純文学企画「THE FIRST 音読」が始動する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229147.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

HKT48

ピックアップ

page top