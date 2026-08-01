【TIF2026】ビキニ美女集団・CYBERJAPAN DANCERSが”アゲアゲダンス”で灼熱のステージ！ | RBB TODAY

ダンスグループ・CYBERJAPAN DANCERSが1日、お台場・青海周辺エリアで開催中の世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」のSMILE GARDENステージに登場し、熱いパフォーマンスを披露した。

CYBERJAPAN DANCERS【撮影：小宮山あきの】

CYBERJAPAN DANCERS【撮影：小宮山あきの】

今年で11年連続・11回目のTIF出演となるCYBERJAPAN DANCERS。今年は白いビキニ姿でJUNON、HARUKA、MIYABI、HARACHAN、ENA、AOI、KYRIE、KYONの8名がステージに登場した。

ステージ冒頭は、DJ OZMAが「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」という曲名でカバーし話題となった楽曲「Run To You」のカバー曲『Bounce!』を歌唱。キュートなスマイルと鍛え上げられたボディで“アゲアゲダンス”を披露して、ステージを盛り上げた。

MIYABI、HARUKA、KYRIE【撮影：小宮山あきの】

JUNON、ENA【撮影：小宮山あきの】

MIYABI、HARUKA、ENA【撮影：小宮山あきの】

MCタイムではAOIが「今日はたくさん思い出を作っていきましょう！」、MIYABIが「とっても暑いですが、みんなのハートもっともっと熱くしちゃいます」と観客に呼び掛け。

JUNONは「今日は一生懸命頑張ります」と気合たっぷりに意気込み、HARACHANは「ギャルのHARACHANです！今日はギャルのことも、みんなに好きになってもらえるように頑張りますー」と笑顔を弾けさせた。

KYRIE、HARACHAN【撮影：小宮山あきの】

HARACHAN、KYRIE、KYON【【撮影：小宮山あきの】

今年が初出場となる新メンバーのKYONは、「HカップのKYONです！今日は初めてライブステージでめっちゃ緊張しています」と初々しい挨拶で、観客から温かい声援を浴びた。

続けてJUNONが「8人のメンバーで最高のパフォーマンスをするので、最後までついてきてください。夏のテーマ曲を連続でお届けします」と呼び掛けると、楽曲『Summertime Forever』と『夏だから』を立て続けに披露。爽やかなダンスパフォーマンスで観客を魅了した。

CYBERJAPAN DANCERS【撮影：小宮山あきの】

CYBERJAPAN DANCERS【撮影：小宮山あきの】

CYBERJAPAN DANCERS【撮影：小宮山あきの】

ラストは「最後なのでかみしめてください！」とメンバーらが呼び掛け、アニメ「キューティーハニー」の主題歌をカバーした『Cutie Honey』を熱唱。キュートなダンスで観客を狙い撃ちし、会場は熱気に包まれた。