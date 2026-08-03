ガリガリ、ほぼ骨なのに「まだ余分な肉」とダイエット宣言…元巨人投手の娘、41kgからさらなる減量へ | RBB TODAY

「余分な肉が残っている」

チェ・ジュンヒがさらなるダイエットを宣言した。

【写真】ガリガリ、ほぼ骨のチェ・ジュンヒ

インフルエンサーのチェ・ジュンヒは7月28日、自身のインスタグラムを更新。「毎回ダイエットに失敗する理由は食べるからではなく、食べた後に何も管理しないから」とつづり、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ダイエット前後のチェ・ジュンヒの姿が収められている。もともと細身だったものの、徹底した管理によって、極端なほどスリムな姿になっている。

続けて「正直、自分から何kgなのか言わない限り、誰も私の体重なんて分からないですよね。結局、人が見るのは体重計の数字ではなく、顔や体全体のライン」と自身のダイエット観を明かした。

さらに「ダナンで崩れた体型を戻す5日目。まだむくみや余分な肉が残っていて、100％気に入っているわけではない」とコメント。再びボディメイクに取り組む意向を示した。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは、全身性エリテマトーデスの闘病生活を送る中で体重が大幅に増加した過去を持つ。その後、55kgもの減量に成功し、41kgまで体重を落としたことを明かしていた。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。

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