4児の母・加藤夏希、"超大物芸能人"の助言で結婚当初「子ども3人は決めていた」 | RBB TODAY

女優の加藤夏希が28日、『愛のハイエナ season6』（ABEMA）に出演。"超大物芸能人"の助言で、結婚当初から「子ども3人は決めていた」と明かした。
加藤が出演した『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。スタジオゲストとして出演した加藤は2014年に結婚、現在は4人の子供を持つママでもある。
子どもについてさらば青春の光・森田哲矢に「（4人いるのは）それは欲しいと思って？」と尋ねられると、加藤は「子ども3人は結婚した時に決めていた」と明かす。その理由は「みのもんたさんに言われたんです。『3人いたら社会ができるから』って」と、みのもんたからのアドバイスに従ったからだと話す。予想外の大物からのアドバイスに、森田をはじめとする出演者も驚いていた。
『愛のハイエナ season6』はABEMAで配信中。
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