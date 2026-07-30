四千頭身・後藤拓実、「有吉の壁」番組内で結婚報告！公式Xからの祝福やSNSでの反響 | RBB TODAY

お笑いトリオ・四千頭身の後藤拓実が、出演する日本テレビ系バラエティ番組「有吉の壁」の番組内で結婚したことを報告した。

番組内で発表された際、ネタ上で知ってもらう必要があったさや香の新山のみが結婚の事実を把握しており、トリオで活動している相方の都築拓紀、石橋遼大の2人は事前に知らされておらず大きな衝撃を受けていた。

番組の公式X（旧Twitter）も更新され、「四千頭身・後藤さんご結婚おめでとうございます！公私ともに伸びしろいっぱいの後藤さん そして四千頭身の3人の今後を有吉の壁スタッフも引き続き応援させてください！」と温かい祝福とエールが送られている。投稿には、出演者たちが後藤を囲んで笑顔を見せる記念ショットも添えられた。

この突然のめでたい発表に、SNSではファンから「おめでとう！5月に結婚は知らな過ぎた！」「相方にも隠し続けて他の凄い！おめでとう！」「後藤さん結婚おめでとうございます！」「びっくりした！」など、驚きと祝福の声が寄せられている。

※「有吉の壁」公式Xが、四千頭身・後藤拓実の結婚を祝福