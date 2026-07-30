“色白美肌の豊満ボディ”白濱美兎のデジタル写真集『純白のプリズム』が配信開始 | RBB TODAY

グラビア界の新星として注目を集める白濱美兎の最新デジタル限定写真集『純白のプリズム』が、8月5日よりワニブックスから配信スタートする。

同書は、色白美肌を武器に各紙を席巻中の白濱の「無垢な純白さ」にフォーカスした1冊。どこまでもピュアで穢れのないほほえみから、思わずドキッとするようなしっとりとした表情まで、光を受けて多彩にきらめくプリズムのような姿を余すところなく収録している。

白濱美兎写真集『純白のプリズム』（ワニブックス）撮影：U-YA

白濱美兎写真集『純白のプリズム』（ワニブックス）撮影：U-YA

清涼感あふれるシチュエーションのなかで際立つ美しいプロポーションも見どころのひとつ。グラビア界の未来を担う存在として、瑞々しくも神々しい純白の輝きを楽しめる内容となっている。

白濱美兎写真集『純白のプリズム』（ワニブックス）撮影：U-YA

白濱美兎写真集『純白のプリズム』（ワニブックス）撮影：U-YA

白濱は2006年10月5日生まれ、鳥取県出身。身長163cm。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得し芸能界デビューを果たした。2025年3月には1st写真集『manika』（集英社刊）を発売し、ダイナマイトボディとキュートフェイスのギャップが注目を集め、各誌を席巻中だ。