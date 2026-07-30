「サンリオ×Kリーグ」トレーディングカードが韓国で発売決定！1パック170円、1ボックス8500円 | RBB TODAY

韓国プロサッカー連盟が、グローバルスポーツカードブランド企業「パニーニ（PANINI）」と共に「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ コレクションカード」を発売する。

「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ コレクションカード」は、韓国国内で初めて発売されるサンリオキャラクターズのトレーディングカードだ。

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連盟は2024年の「Kリーグ×サンリオキャラクターズ ポップアップストア」で限定販売したキャラクターカードを、今年は正式なコレクション商品として拡大して発売する。

今年のKリーグ×サンリオキャラクターズのコラボは、サンリオキャラクターズが「チームKリーグ」の選手団に変身し、夏合宿に出かける「サマーキャンプ」のコンセプトで企画された。

キャラクターたちはは照りつける太陽の下で合宿を共にし、自然に日焼けした姿で新たに登場して、健康的でアクティブな魅力を披露する予定だ。今回のコレクションカードもこうしたコンセプトを反映し、Kリーグファンはもちろんサンリオキャラクターズのファンも共に楽しめる作りにした。

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ コレクションカード」は、クラブごとのサンリオキャラクターズが描かれた「ベースキャラクターカード」90種、サンリオキャラクターズの集合写真が入った「スペシャル集合カード」2種、クラブごとの代表選手が描かれた「スペシャル選手カード」58種など、全150種で構成されている。

「ベースキャラクターカード」はサッカーテーマとビーチテーマで構成されており、日焼けしたサンリオキャラクターズの姿が描かれている。

「スペシャル集合カード」と「スペシャル選手カード」にはホログラム加工を施し、特別感を加えた。

特に、「スペシャル選手カード」は「サマーキャンプ」のコンセプトに合わせ、従来の試合写真やプロフィール画像の代わりにキャンプ中の写真を使用しており、江原（カンウォン）FCのイ・ギヒョク、蔚山（ウルサン）HD FCのイ・ドンギョン、全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースのイ・スンウなど、Kリーグの選手をクラブごとに2人ずつ選出した。さらにサンリオキャラクターズのフレームを適用し、コレクション価値も高めた。

「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ コレクションカード」は7月31日から、「2026 Kリーグ×サンリオ サマーキャンプ ポップアップストア」で先行販売される。

価格は1パック（3枚入り）につき1500ウォン（日本円＝約170円）で、1ボックス（50パック・全150枚）は75000ウォン（約8500円）だ。同カードは今後、セブンイレブンなどの店舗でも購入できる。

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

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