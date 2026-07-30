今田美桜演じるヒロインの親友役に久間田琳加が決定！『メリーベリーラブ』ビジュアル公開 | RBB TODAY

チ・チャンウクと今田美桜がW主演を務める日韓共同プロジェクトのドラマ『メリーベリーラブ』（ディズニープラス、10月配信予定）にて、今田が演じるヒロインの親友役に久間田琳加が決定した。あわせて、久間田が演じる水野麻理と、ナム・ユンス演じるパク・クナムのキャラクタービジュアルも公開された。

同作は、一夜にして全てを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島「茶呂島」を舞台に繰り広げる国境を越えたロマンティック・ラブコメディ。韓国で大成功を収めていたイ・ユビン（チ・チャンウク）がある事件で全てを失い、再起を図るべく茶呂島へ渡る。そこで出会うのが、イチゴを育てる農業女子・白浜夏凛（今田美桜）だ。最悪の出会いから始まる2人の関係が描かれる。

(C) 2026 CJ ENM Japan

久間田が演じる水野麻理は、夏凛の親友でカフェ＆バーを営みながら恋愛専門のタロット占い師としても活動する役柄。またナム・ユンスが演じるパク・クナムは、麻理に一目惚れして島に居ついてしまった純情男子というキャラクターだ。

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久間田は出演決定にあたり「日本のドラマも韓国のドラマも観ることが好きだったので、日韓合同制作のドラマに出られることがとても嬉しかった」とコメント。撮影現場ではお互いの言語を教え合うなど、新鮮で貴重な時間を過ごしたという。演じる麻理については「夏凛の良きアドバイザーでありながら、自分のことは不器用なキャラクター。作品の中で良いスパイスになっていると嬉しいです」と語った。

同作は、『愛の不時着』『涙の女王』などのヒット作を生み出してきたCJ ENMと日本テレビがタッグを組む日韓共同プロジェクト。10月よりディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて見放題独占配信される。