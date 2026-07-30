「飲むと失敗が多くなった」不倫疑惑の韓国ベテラン俳優、断酒の理由と時期に再注目 | RBB TODAY

俳優ファン・ジョンミンの断酒が、ストーカー騒動とともに再び注目を集めている。
最近、ファン・ジョンミン側はネット上で拡散された私生活の疑惑について、「ストーカー犯罪の被疑者が作成した悪意ある投稿だ」として、法的対応の方針を明らかにした。
しかし、暴露を続けている相手女性側も、SNSを通じて、主張を追加したことで、ネット上では両者の対立が続いている。
そんななか、ファン・ジョンミンが明かした「2年間の禁酒」も再び話題になっている。
先立って、彼はYouTubeコンテンツや番組などを通じて、「お酒をたくさん飲むと記憶力が悪くなり、小さな失敗も多くなった」として、断酒2年目であると告白した。
当時、彼は身体を休めるためにお酒を断ったと説明した。断酒以降、一層明るくなった肌と変化した印象で話題を呼んだ。
今回の不倫疑惑が浮上したことで、一部のオンラインコミュニティやコメントでは、「断酒の時期とストーカー騒動の時期が近いのではないか」「断酒をした理由がこの事件と関係があるのではないか」との推測が出ている。
ただ、ファン・ジョンミンが明かした断酒の理由は、健康と記憶力の低下、度重なる失敗のためだ。今回のストーカー事件との関連性は確認されていない。
なお、ファン・ジョンミン側は、投稿作成者をストーカー犯罪の被疑者と指名し、追加の法的対応を予告した。
相手女性はこれに反論する主張を続けている。作成者は、ファン・ジョンミンと約2年間交際しており、最近関係がこじれた後、彼から刑事告訴されたと主張した。
現在、両者が激しく対立しているだけに、事実関係は今後の法的手続きを通じて明らかになる見通しだ。
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