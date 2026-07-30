【ディズニープラス8月配信作品】『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』『いくつもの鋭い破片』『ブラックペアン（シーズン２）』など注目作品配信 | RBB TODAY

ディズニープラスの2026年8月配信ラインナップが公開された。日本発の本格スター・ウォーズ長編アニメーションシリーズである『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』や、この夏注目の青春サスペンスドラマ『いくつもの鋭い破片』などのシリーズ作品が独占配信される。

ディズニープラス初のオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』も独占配信開始。人気シリーズ『財閥 x 刑事』の待望の新章も幕を開ける。

■『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』：配信中

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ディズニーヴィランズの子どもたちが主人公の、大人気ミュージカル映画シリーズ最新作。新たなヴィラン「マドックス・ハッター」によって捕らえられたハートの女王とワンダーランドを救うため、レッドとクロエとともに新キャラクターたちが参戦。レッドの妹・ピンク（リアマニ・セグラ）、ルイーサ・マドリガルの息子・ルイス（アレクサンドロ・バード）、キャプテン・フックの娘・ヘイゼル（キアラ・ロメロ）など、ディズニーのDNAを受け継ぐ新世代のキャラクターたちが、新たな冒険を繰り広げる。さらに、オークワフィナがワンダーランドの不気味で謎めいた猫「チェシー」の声を担当。豪華キャストがワンダーランドの世界をより鮮やかに彩る。

■『これって生きてる？』：配信中

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『アリー／スター誕生』『マエストロ：その音楽と愛と』のブラッドリー・クーパー監督最新作。悩める大人たちに愛する勇気を伝える、これからの物語。二人の子供にも恵まれ、順調なはずだった夫婦、アレックスとテス。中年にさしかかり、置き去りにしてきたそれぞれの夢が二人の結婚生活を終わりに向かわせる。失意の中、ニューヨークの街でふと足を運んだコメディクラブで偶然舞台に立つアレックス。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”に変えながら、新しい生きがいを見つけていくアレックス。その先にあった思いがけない人生とは…。

■『レディ・オア・ノット』：7月31日配信

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大富豪一族に嫁ぐことになり、幸せの絶頂にいたグレース。だが、結婚式の日の夜、彼女はファミリーとして認めてもらうための伝統儀式に参加することになる――それは、一族総出で行われる“かくれんぼ”だった。夜明けまで逃げ続けるように告げられ戸惑う彼女だったが、まもなくゲームがスタート。やがて、彼女は全員が武器を手に自分の命を狙っていることを知るのだった…。一体何が起こっているのか！？絶体絶命の状況の中、恐怖に怯えながらも戦うことを決意し立ち上がるグレース。果たして、彼女の運命は？そして一族に隠された恐ろしい秘密とは！？

■『マラソンの日』：8月1日独占配信

『アダルト』シーズン1の新しい第1話となるエピソード。ポール・ベイカーとの出会いを描く。

■『タイム・アンド・ウォーター：氷河と共に生きる』：8月1日独占配信

アイスランドの作家アンドリ・スナイル・マグナソンは、祖国の氷河が消えゆく現実と、最も愛する祖父母の喪失に向き合いながら、自らの記録をタイムカプセルへと刻み込んでいく。そこに封じ込められるのは、家族の記憶、流れゆく時間、そして地球を巡る水、失われゆくものたちの痕跡である。

■『フューチュラマ』シーズン14（全10話／初回2話、以降毎週月曜1話ずつ配信）：8月3日独占配信

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人気シリーズ「フューチュラマ」のシーズン14が登場！ピザ配達の青年フィリップ・フライは、1999年12月31日に冷凍睡眠に入り、1000年後の世界で目を覚ます。25歳だった彼は人生をやり直すチャンスを得て、個性豊かな仲間たちと出会い、新たな生活を始める。仲間には、タフだが愛らしい一つ目の宇宙人リーラや、人間味あふれる欠点だらけのロボット、ベンダーがいる。

■『レディ オア ノット２ | 特別映像』：8月3日独占配信

世界を騒然とさせたサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』の待望の続編が、8月14日（金）ついに日本劇場公開となる。その『レディ・オア・ノット2』から、特別映像が到着！

■『サイコ・キラー』：8月5日独占配信

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カンザス州の高速道路パトロール隊員は、夫を殺害した犯人の追跡を始める。捜査を進める中で、彼女は残虐な連続殺人犯の堕落した精神と想像以上に狂気に満ちた邪悪な企みを知ることになる。

■『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』（全8話／一挙配信）：8月5日独占配信

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“スター・ウォーズ創造のルーツ”日本から世界待望のジェダイの物語が誕生！「攻殻機動隊」 「怪獣8号」のProduction I.Gが手掛ける 日本発の本格スター・ウォーズ長編アニメーションシリーズ。強いフォースを秘めた鍛冶屋の娘カーラは、さらわれた父ジーマを救うため、ライトセーバーを手に壮大な冒険へと旅立つ。カーラの前に立ちはだかるのは、青いライトセーバーを操る謎の男ナワーム。ライトセーバーに隠された秘密とともに、“光”と“闇”が交錯する新たな物語が描かれる。

■『ブラックペアン』シーズン２（全10話／一挙配信）：8月5日配信

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二宮和也主演の人気作「ブラックペアン」のシーズン２！「医療と金」そして「医療革命」を巡るメディカルエンターテインメント！シーズン１で、天才的な手技（縫合技術）を持つ外科医・渡海征司郎（とかい・せいしろう）を演じ、見事な手捌きやダークヒーローぶりを見せた二宮が今回演じるのは、人も金ももてあそぶ悪魔な世界的天才外科医・天城雪彦（あまぎ・ゆきひこ）。心臓冠動脈バイパス術の世界的大家で、ダイレクト・アナストモーシスという手技ができる唯一の医師である天城は敵対する医師をも魅了する。だが一方で、手術を受けるにはシャンス・サンプル（二者択一）の運試しに勝つしかなく、掛け金としてその人の財産の半分までも要求するため、医師の間では“ディアブル（悪魔）”と呼ばれている。さらに、渡海と瓜二つの出で立ちで…。世界的天才外科医の天城がもたらすのは、吉か凶か。それぞれが持つ医療という名の欲望がうごめいていく…。

■『いくつもの鋭い破片』（全9話／初回、2・4週目2話配信、3・5・6週目1話配信）：8月6日独占配信

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1980年代のロサンゼルスを舞台に、高校生たちが自らのアイデンティティや嫉妬、執着に揺れながら、華やかな青春の裏に潜む危険を描く青春サスペンスドラマ。物語の中心となるのは、鋭い観察眼を持つ作家志望の高校生ブレット（イグビー・リグニー）。名門私立高校に通う裕福な高校3年生たちは、富や美貌、パーティーに彩られた華やかな青春を謳歌していた。しかしその日常は、謎めいた魅力を放つ転校生ロバート・マロリー（ホーマー・ギア）の出現によって少しずつ崩れ始める。そして、ロバートが現れた頃、街では若者たちを狙う連続殺人犯“トローラー”の恐怖が広がっていた。

■『財閥 x 刑事』シーズン2（全14話／毎週金曜・土曜1話ずつ配信）：8月7日独占配信

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財閥グループの御曹司が“金とコネ”で悪を追い詰める！莫大な財力と型破りな発想で難事件を解決する、痛快アクションコメディが帰ってくる！アン・ボヒョン（「梨泰院クラス」）ら、シーズン1を支えたおなじみのキャストと制作陣が再集結！新シーズンでは、刑事として大きく成長したイスが、より巧妙な犯罪とかつてない強敵に挑む。スケールアップした事件と爽快なアクションで贈る、人気シリーズ待望の新章が幕を開ける！

■『THE ONE SHOT』（全8話／毎週水曜２話ずつ配信）：8月12日独占配信

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千鳥・大悟が企画・プロデュースするディズニープラス初のオリジナルバラエティ番組。大悟自らが選び抜いた、お笑い界の第一線で活躍する芸人“8人”が、自ら脚本・監督を務め、3か月という期間の中で本気でショートフィルム制作に挑む。課せられたルールは、ボケ 1 つ＝“ONE SHOT(ワンショット)”だけ！ストーリー構成、演出力、そして笑いのセンス、すべてを総動員し、たった一発のボケに魂を込める。考え抜かれたフリと、たった１つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力が試される”前代未聞の新たな大会がここに開幕！初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT“を掴み取るのは、一体誰だ――⁉

■『相席食堂』シーズン6（全20話／一挙配信）：8月12日配信

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有名芸能人が日本全国の食堂に現れ、地元の人といきなり相席をお願いしたらどうなるのか？その様子をMC千鳥が見守りながらツッコミを入れまくる『ガチ交流バラエティ』。

■『いろはに千鳥』（全20話／一挙配信）：8月12日配信

©テレビ埼玉/吉本興業

「いろはに千鳥」とは、千鳥の２人が街をぶらぶら歩きながら、絶品グルメを食べ、当意即妙に「いろはカルタ」を完成させて行く、街ブラトークバラエティ！千鳥にとっては関東初の冠番組。ロケ名人の実力をいかんなく発揮する千鳥。低予算のため？４本どりは当たり前、「しんどい！」と言いながらも驚異の８本どりを実現させる２人の「本能」と「センス」、「グチの多さ」も注目のポイント！

■『千原ジュニアの座王』（全30話／一挙配信）：8月12日配信

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日本人なら誰もが馴染みのある『イス取りゲーム』をベースに、大喜利・ギャグ・モノボケ・歌…など様々なお題で芸人がショートネタを競い合う！面白さ×瞬発力が試される真剣勝負。下剋上を狙って熱いバトルが繰り広げられるお笑いドキュメント！

■『華大さんと千鳥くん』（全20話／一挙配信）：8月12日配信

©カンテレ

こんな華大＆千鳥は見たことない！豪華ゲストと一緒に思わず本気になっちゃうゲームに挑戦するバラエティ！

■『まほうのしまのマジックキャンパーズ』（全22話中18～22話／一挙配信）：8月12日独占配信

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若い探検家ダーリーとルーミスと一緒に、幻想的な島の不思議な生き物のためのデイキャンプに参加しよう。メロディー山の頂上から果てしない洞窟の奥深くまで、彼らの挑戦的な探検は、いたずら好きな生き物や不思議な力を持つ植物、そして発見されるのを待っているあらゆる種類の驚くべき秘密に満ちた、信じられないような冒険へと彼らをいざなう。幸運なことに、ダーリーとルーミスには、心強い仲間がいて、あらゆるクエスト（冒険）がもたらす笑いや興奮、驚きを共有することができる。彼らの物語は新たな伝説となり、最大の報酬は楽しみながら仲間と協力することだと学ぶでしょう。みんなで力を合わせれば、マジックキャンパーズは何でもできるのだ！

■『トラヴィス・バーカー：ラウダー・ザン・フェアー』：8月13日独占配信

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伝説的ドラマー、トラヴィス・バーカーの知られざる素顔と再生の物語を描くドキュメンタリー。 飛行機事故からの生還をきっかけに、自らの痛みや葛藤と向き合う姿を追う。かつてラグナビーチのごみ収集員だった彼の人生は、ブリンク182のドラマーの代役を務めたことで一変。彗星のごとくスターダムを駆け上がり、一世代を代表するミュージシャンとなった。しかし華やかな名声の裏で、本作は痛みや悲しみ、そして生と死の狭間で葛藤する彼の複雑な人間性を映し出す。MGK、コートニー・カーダシアン＝バーカー、リル・ウェインをはじめ、彼の協力者やカルチャーアイコン、そして家族や仲間たちが登場。タトゥーに覆われた外見の奥に隠された、一人の人間としてのトラヴィス・バーカーの素顔に迫る。音楽への情熱を胸に、幾度もの困難を乗り越えながら歩み続ける彼の力強い人生が描かれる。

■『グレイズ・アナトミー』シーズン21（全18話中11～18話／毎週水曜1話ずつ配信）：8月19日独占配信

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2007年ゴールデングローブ賞最優秀テレビドラマ部門作品賞を受賞し、ドラマ・シリーズ部門作品賞を含む複数のエミー賞にノミネートされた本作は、現代の偉大なテレビ番組の１つとみなされている。第21シーズンを迎えた本作は、日々生死の決断を迫られるグレイ＋スローン記念病院の医師たちを描く、密度の濃い医療ドラマである。彼らは互いに慰めを求め、時には友情以上のものを求める。医療も人間関係も白黒つけられないということを、彼らはともに発見していく。

■『LEGO ディズニープリンセス：動物たちと大騒ぎ』：8月21日独占配信

ディズニープリンセスたちがレゴ®の世界で繰り広げるアニメーション作品。激しい雨嵐の日、ディズニープリンセスたちは動物たちを守るため、それぞれの相棒とともにお世話をすることに。しかし、動物たちが大切な城の中で大騒ぎを始め、事態は思わぬ方向へと発展してしまう。さらに、その裏では城を崩壊の危機へと追い込もうとするいたずら好きなヴィランの存在が明らかに。プリンセスたちは力を合わせ、機転と勇気、そして意外な仲間の助けを借りながら、城とみんなの暮らしを守るために立ち上がる。嵐の日に巻き起こる、忘れられない大冒険の物語。

■『9.11 再会：あの日の出来事』（全3話／一挙配信）：8月22日独占配信

2001年9月11日に発生した米国史上最悪の同時多発テロ事件を振り返るドキュメンタリーシリーズ。 2,977人もの尊い命が失われた悲劇の日。その極限状況の中で生まれた、人と人とのかけがえのない絆に焦点を当てる。恐怖と混乱のなかで互いを支え合った生存者たちは、事件から25年の時を経て再会を果たし、伝えられなかった感謝の言葉や胸に秘めていた思いを語り合う。9/11メモリアル＆ミュージアムとの協力のもと制作された本作は、事件当日の出来事をたどるとともに、あの日に生まれた絆が四半世紀にわたって人々の人生を支え続けてきたことを描き出す。

■『イエロー・ミラー』：8月26日独占配信

世界的人気アニメーション『ザ・シンプソンズ』のディズニープラス独占配信エピソード。 シンプソンズ一家は、2つの奇妙で不気味な出来事に巻き込まれながら、その闇の中に一筋の希望を見出そうと奮闘する。ホーマーの前には、どこかおかしなランプが現れ、彼が信じる現実に隠された切ない真実を映し出す。一方、AIを搭載したタブレットはマギーに近づき、次第に彼女をコントロールし始める。シンプソンズ一家が迷い込む、奇怪で予測不能な2つの物語。その先に待ち受ける結末とは。

■『アダルト』シーズン2（全8話／一挙配信）：8月28日独占配信

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ニューヨークを舞台に、20代の若者たちの不器用でリアルな日常を描く群像コメディーシリーズのシーズン2が登場。 サミル、ビリー、ポール・ベイカー、イッサ、アントンの仲良し5人組は、サミルの実家に身を寄せ合いながら、食事や悩み、ときには歯ブラシまで共有する生活を送っている。仕事での成功、人間関係、医療制度との格闘、ディナーパーティーの開催など、大人への階段を上るなかで様々な試練に直面する彼ら。善人でありたいと願いながらも、思い通りにいかない現実に翻弄され、良かれと思った行動が思わぬ結果を招くことも。人生の勝利や挫折、失敗をユーモラスかつ等身大に描く。