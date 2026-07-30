RIIZE、デビュー3周年記念ファンミーティング“全席完売”！360度ステージでファンと交流へ | RBB TODAY

RIIZEのデビュー3周年記念ファンミーティングが、全席完売を記録した。

RIIZEは9月12日・13日、韓国・仁川インスパイアアリーナでデビュー3周年記念ファンミーティング「Ch. RIIZE : ON AIR」を開催する。

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今回のファンミーティングは、RIIZEとファンのための特別なチャンネルをコンセプトに企画された。テレビで次々と新たな番組が放送されるように、多彩なコーナーが展開される予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

会場では360度すべての客席が開放され、より多くのファンと交流を図る。両日のチケットは早くも完売し、RIIZEの高い人気を証明した。

また、会場を訪れることができないファンに向けて、Beyond LIVEとWeverseでオンライン生配信も行われる。

なお、RIIZEはファンミーティングに先立ち、8月26日に日本3rdシングル『Sunburst』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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