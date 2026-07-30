ILLIT、日本で勢い止まらず！HANAメンバーとのコラボ曲『I Got Your Back』がオリコン初登場3位 | RBB TODAY

ILLITが、日本の音楽ランキングを席巻している。

新曲とシングルがそろって好成績を収め、現地での勢いを改めて示した。

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日本のオリコンが発表した最新ランキング（7月28日付）によると、ILLITの日本2ndシングル『I Got Your Back』が、発売と同時に「デイリーシングルランキング」3位にランクインした。

日本デビューシングル『時よ止まれ（Toki Yo Tomare）』に続いて上位に名を連ね、日本での確かな支持を証明した。

7月26日に公開されたタイトル曲『I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)』は、リリース直後にAWAのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得。その後も4日連続で首位を守っている。LINE MUSIC、Spotify Japan、iTunes Japanなど、日本の主要ランキングでも上位に入り、音源での強さを見せつけている。

（写真提供＝BELIFIT LAB）ILLIT

今回の新作の好調ぶりに加え、既存曲もロングヒットを続け、複数曲が同時にランクインする快挙を達成した。Spotify Japanの「デイリートップソング」には、新曲をはじめ、『It’s Me』、大ヒット曲『Magnetic』、さらにLE SSERAFIM、KATSEYEとコラボしたシングル『ICONIC BY MISTAKE』まで、計4曲が同時にチャートインした。

“魔法少女”に変身したILLITの爽やかでハツラツとした魅力が際立つミュージックビデオは、YouTubeの「デイリー人気ミュージックビデオ」チャートで韓国1位、日本2位を記録。アメリカでも22位に入り、世界29の国と地域でランクインした。こうした反響を追い風に、YouTubeのグローバルチャートでは総合6位まで上昇した。

なお、ILLITは8月1日にNHKの音楽番組『Venue101』で新曲のステージを披露する。さらに8月7日には、ニッポン放送の深夜ラジオ『HANAのオールナイトニッポンX（クロス）』に出演する予定だ。

同放送には、タイトル曲のフィーチャリングに参加したHANAのJISOOとMOMOKAも登場し、ILLITと特別な掛け合いを繰り広げる。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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