森香澄、色気たっぷりランジェリーを上品に着こなし！“ピーチ・ジョン”冬シーズンのビジュアル公開 | RBB TODAY

 森香澄、色気たっぷりランジェリーを上品に着こなし！"ピーチ・ジョン"冬シーズンのビジュアル公開
森香澄、色気たっぷりランジェリーを上品に着こなし！“ピーチ・ジョン”冬シーズンのビジュアル公開

  • ナイスバディブラミスティブーケ／カラー：レッド・ブラック・モーヴ・オフホワイト・アッシュピンク（全５色）
　29日、ピーチ・ジョンが森香澄をゲストに迎えた冬の新ビジュアルおよび動画を公開した。

　今回のビジュアルでは、ホリデーシーズンならではの華やかなラインナップとなっている「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラをはじめ、SALON by PEACH JOHN、PJ BASIC by PEACH JOHNなど、各ブランドの大人可愛いランジェリーを多数着用している。ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて視聴できる。

　人気デザインが新色を加えて復活した「ナイスバディブラミスティブーケ」（3,900円）は、繊細なレースと透けるドレープが特徴。気持ちが上がるホリデーカラーの「レッド」のほか、箔プリント入りの「オフホワイト」「アッシュピンク」「モーヴ」など全5色を展開する。

フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ／カラー：ピンク・ブラック（全2色）

　ふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースを組み合わせた「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」（3,600円）は、胸元にセクシーな抜け感を演出する大人可愛いデザイン。

リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ／カラー：レッド・ブラック（全2色）

　「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」（3,900円）は、華やかなリボン＆ローズ柄の刺しゅうレースを使用し、盛り感のある谷間をメイクするノンワイヤーブラ。セクシー＆ロマンティックなガーターベルトとのコーディネートも楽しめる。

盛れるノンワイヤーブラ／カラー：スペシャルレッド・ライトブルー・ライトブラウン・ピンクBL・ネイビー・ローズピンク・チャコール・ピンクベージュ（全8色）

　くっきりとした盛り谷間をメイクする人気の「盛れるノンワイヤーブラ」（3,300円）には、レースにピンクゴールドのラメプリントを施した「スペシャルレッド」など、ホリデーシーズンにぴったりな新色が登場し、全色展開となった。

ナイスバディブラリボンレース／カラー：ローズレッドレッド・チャコール（全2色）
　売上No.1シリーズ（※PEACH JOHN内 2024年1月1日～12月31日の販売実績）からは、リボンをモチーフとした華麗な総レースデザインの「ナイスバディブラリボンレース」（3,900円）が登場。カラーは「ローズレッド」「ピンクベージュ」など全5色が揃う。

フラワークリスタルブラ／カラー：ブラック・レッド（全2色）
　「SALON by PEACH JOHN」の新作「フラワークリスタルブラ」（5,100円）は、花柄のエンブロイダリーレースにラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラスした。

「PEACH JOHN」冬シーズンのビジュアルに登場した森香澄／カラー：ブラック、グレー、ブルーグレー（全3色）

　また、11月19日には、「PJ BASIC by PEACH JOHN」から、シンプルさを追求した「トライアングルロゴノンワイヤーブラ」（2,190円）が発売予定となっている。


《アルファ村上》

