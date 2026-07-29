父親の訃報から4日…K-POPアイドル出身ソユ、初めて心境明かす「ずっと忘れずに生きていく」 | RBB TODAY

ガールズグループSISTAR出身の歌手ソユが、父親の訃報後初めて心境を明かした。

ソユの父親は、7月25日に70歳でこの世を去った。

【写真】ソユ、10kg減量で別人級!?

7月29日、ソユは自身のインスタグラムに「生きていてこれほど多くの慰めと温かい気持ちを受け取ったことがあっただろうかと思うほど、大きな愛をいただきました」と綴った。

（写真提供＝OSEN）ソユ

続けて「父を見送るという最もつらい時間を、一緒に悲しみ、手を握り、何も言わずそばで見守ってくださったすべての方々に心から感謝します」と伝えた。

さらに「お一人おひとりの思いのおかげで、父を無事に見送ることができました」とし、「いただいた慰めと愛を、ずっと忘れずに生きていきます。心から感謝します」と重ねて謝意を示した。

ソユの父親の突然の訃報を受け、多くの人々やファンから哀悼の意と励ましの言葉が寄せられた。

なお、ソユは2010年、SISTARのメンバーとしてデビューした。SISTARは『So Cool』『Alone』『Loving U』など、夏を代表するヒット曲を立て続けにリリースし、人気を博した。SISTAR解散後は、ソロアーティストやタレントとして活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ソユ、日本の地下鉄で“変態”に遭遇と主張

■【写真】ソユ、人種差別を主張も…「むしろ逆差別的」と逆風

■【写真】ソユ、20kg減量で骨ばったスタイルに…健康美はどこへ？