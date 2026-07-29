撮影現場で倒れ、約2年間意識戻らず…『TSUNAMI』『神と共に』出演の韓国俳優が46歳で死去 | RBB TODAY

俳優チョン・スンジェさんが、46歳で亡くなった。

撮影現場で倒れてから約2年、意識が戻らないまま闘病を続けていた。

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7月29日、韓国芸能界によると、チョン・スンジェさんは同日、死去した。享年46歳。

チョン・スンジェさんは2024年2月、KBS2の大河時代劇『高麗契丹戦争』の撮影現場で待機中に倒れた。同僚たちに発見され、すぐに病院へ搬送されて緊急手術を受けたが、意識を取り戻すことはなく、約2年間にわたって闘病を続けていた。

この事実は、倒れてから約3カ月後に遅れて伝えられ、多くの人々を悲しませた。同僚俳優やファンは回復を切に願っていたが、訃報が伝えられ、悲しみが広がっている。

（写真＝チョン・スンジェさんSNS）チョン・スンジェさん

チョン・スンジェさんは2004年、映画『ブラザーフッド』でデビュー。その後、映画『覆面ダルホ～演歌の花道～』『グッド・バッド・ウィアード』『TSUNAMI－ツナミ－』『密偵』『神と共に 第二章：因と縁』、ドラマ『華政』『明日に向かってハイキック』など、数多くの作品に出演し、着実に俳優としてのキャリアを重ねてきた。

助演としての出捐が多かったものの、作品ごとに確かな存在感を示し、幅広いフィルモグラフィーを築いてきた。

故人の祭壇は、京畿（キョンギ）道・水原（スウォン）市のシルナグォン京畿葬礼式場・特3号室に設けられた。納棺は30日14時、出棺は31日6時に執り行われる。

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