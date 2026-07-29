 のん、涼しげな夏コーデ披露　愛用トートバッグも「毎日使ってる！」 | RBB TODAY
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のん、涼しげな夏コーデ披露　愛用トートバッグも「毎日使ってる！」

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　のんが27日、アメーバオフィシャルブログを更新し、自身の夏コーデと愛用グッズを紹介した。この日、「ちょこっとトート」と題してブログを更新したのんは「夏だ」とつづり、最新ショットを複数枚公開。

　

　披露したコーディネートは、黒の小花柄ノースリーブトップスに白のハーフパンツ、ブラウンのベルト、黒のフラットシューズを合わせた涼しげな夏スタイル。肩には「のん10≧20」のロゴが入ったホワイトのトートバッグを掛け、髪をまとめたナチュラルなヘアスタイルでさまざまなポーズを見せた。

　「私の持ってるイエローはソールドアウトしちゃったけど、ピンクとホワイトはまだ販売中です」と現在の在庫状況も案内し、「お気に入りで毎日使ってる！」と愛用していることを明かしてブログを締めくくった。

　シンプルながらも洗練された着こなしと、自身のグッズを日常に取り入れたスタイルに、ファンからは「夏仕様の『のんちゃん』、かわいい」「うわぁ！なんちゅう可愛いさ～」「めっちゃおしゃれ」「夏らしく、軽快で、おっしゃれ」など、のんのコーディネートへの可愛さや、トートバッグを絶賛するコメントが寄せられている。

※のん、夏コーデと愛用グッズを紹介


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のん、33歳の誕生日を報告　「めいっぱい楽しむ為に、進み続ける」 | RBB TODAY
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のんが33歳の誕生日を迎えたことをブログで報告。自身のロゴ入りケーキの写真を公開し、「めいっぱい楽しむ為に、進み続ける」と新たな一年への抱負を述べた。ファンから温かいメッセージが寄せられている。
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のん、鮮やかブルーコーデの夏らしいスタイリング披露！ | RBB TODAY
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《iilii》

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