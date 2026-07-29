のん、涼しげな夏コーデ披露　愛用トートバッグも「毎日使ってる！」 | RBB TODAY

のんが27日、アメーバオフィシャルブログを更新し、自身の夏コーデと愛用グッズを紹介した。この日、「ちょこっとトート」と題してブログを更新したのんは「夏だ」とつづり、最新ショットを複数枚公開。

披露したコーディネートは、黒の小花柄ノースリーブトップスに白のハーフパンツ、ブラウンのベルト、黒のフラットシューズを合わせた涼しげな夏スタイル。肩には「のん10≧20」のロゴが入ったホワイトのトートバッグを掛け、髪をまとめたナチュラルなヘアスタイルでさまざまなポーズを見せた。

「私の持ってるイエローはソールドアウトしちゃったけど、ピンクとホワイトはまだ販売中です」と現在の在庫状況も案内し、「お気に入りで毎日使ってる！」と愛用していることを明かしてブログを締めくくった。

シンプルながらも洗練された着こなしと、自身のグッズを日常に取り入れたスタイルに、ファンからは「夏仕様の『のんちゃん』、かわいい」「うわぁ！なんちゅう可愛いさ～」「めっちゃおしゃれ」「夏らしく、軽快で、おっしゃれ」など、のんのコーディネートへの可愛さや、トートバッグを絶賛するコメントが寄せられている。

※のん、夏コーデと愛用グッズを紹介